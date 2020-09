W poniedziałek kolejne spotkanie kierownictwa PiS. Tematem "kwestie rekonstrukcji rządu"

Z kolei źródło zbliżone do rządu przekazało PAP, że podczas spotkania kierownictwa partii "zostanie ustalony harmonogram powoływania rządu i zatwierdzony ostateczny skład Rady Ministrów". - Jest duże prawdopodobieństwo, że do rekonstrukcji dojdzie w najbliższym tygodniu - podkreśla źródło.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali porozumienie koalicyjne

Liderzy Zjednoczonej Prawicy: prezes PiS Jarosław Kaczyński, Porozumienia - Jarosław Gowin i Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro podpisali w sobotę nową umowę koalicyjną . Obecny był również premier Mateusz Morawiecki. - Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii, bo mamy przed sobą trzy lata do kolejnych wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - mówił Kaczyński przed podpisaniem dokumentu.

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana o zapisy, jakie znalazły się w podpisanym porozumieniu powiedziała, że przewidują one "wolę dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy". - Umowa zawiera deklarację realizacji koalicyjnego programu, z którym Zjednoczona Prawica szła do wyborów. Zawiera też ustalenia dotyczące działań na przyszłość, m.in. zapowiadanej przez nas jesiennej ofensywy programowej - dodała.

Co zawiera nowa umowa koalicyjna?

Z dotychczasowych informacji dotyczących ustaleń koalicyjnych udzielanych przez polityków PiS wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński miałby wejść do rządu jako wicepremier. Prezes PiS miałby kierować Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki powiedział w czwartek dziennikarzom, że "wszystko wskazuje na to", iż prezes PiS wejdzie w skład Rady Ministrów i obejmie funkcję wicepremiera.

"Czai się jednak wewnętrzne napięcie i wewnętrzne rozbicie, a przedsmak już mamy"

Zdaniem dr Brodzińskiej-Mirowskiej, "sytuacja się skomplikuje na linii Morawiecki - Kaczyński w długoterminowym zakresie". - Póki co oni oczywiście tworzą tandem przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Natomiast prędzej czy później w takim układzie, jaki znamy do tej pory, czyli że prezes Jarosław Kaczyński jednak jest osobą decydującą, ten konflikt prawdopodobnie się narodzi. Póki co prezes będzie wspierał Mateusza Morawieckiego, chronił go przed poczynaniami Zbigniewa Ziobry - oceniła.