"Lada moment" spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. "Nie rozumiem, dlaczego za każdym razem mają być jawne"

Nie rozumiem, dlaczego spotkania polityków za każdym razem mają być jawne. Obserwatorom życia politycznego brakuje cierpliwości - tak Marcin Ociepa (Porozumienie, klub PiS) odpowiedział w TVN24 na pytanie o planowane na weekend spotkanie liderów obozu rządzącego. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) zasugerował, że w rozmowach koalicyjnych w Zjednoczonej Prawicy ma brać udział "mediator duchowny". - Mediatorów jest znacznie więcej, niż jedna osoba - odpowiadał Ociepa.

Politycy obozu rządzącego zapowiadali, że w ten weekend ma się odbyć spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy - Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina - dotyczące przyszłości koalicji.

Ociepa: nie rozumiem, dlaczego spotkania polityków za każdym razem mają być jawne

Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, polityk Porozumienia, przekazał w "Kawie na ławę" w TVN24, że to spotkanie "lada moment się odbędzie". Dopytywany, czy dojdzie do niego jeszcze w niedzielę, odparł: - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie chcę ujawniać dokładnej daty.

- Nie rozumiem, dlaczego spotkania polityków za każdym razem mają być jawne. (...) Opozycji brakuje dobrej woli, a obserwatorom życia politycznego brakuje cierpliwości - powiedział.

Podkreślał, że mówiąc o Zjednoczonej Prawicy "mówimy o trzech partiach, które różnią się między sobą". - Mają różne priorytety, różne wrażliwości. Mamy wspólny program, ale gdzieniegdzie są inaczej rozłożone akcenty - zaznaczył.

"Mediator duchowny" w negocjacjach w Zjednoczonej Prawicy?

Do planowanego spotkania liderów obozu rządzącego odniósł się też wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. - Skoro jest tak, że żeby tę pokłóconą prawicę pogodzić, musi się do tego włączyć mediator duchowny, to mamy już jak w soczewce układ, który byśmy nazwali sojuszem tronu z ołtarzem, za którego największą cenę zapłaci Kościół - powiedział.

Nie chciał jednak sprecyzować, o jakiego "mediatora duchownego" chodzi.

Zgorzelski podkreślał, że "nie można wykluczyć, że rząd pokłóconej prawicy będzie się turlał do 2023 roku". - Ale też nie można wykluczyć scenariusza, że wystąpią takie napięcia wewnątrz tego rządu, które doprowadzą do przyspieszonych wyborów - zaznaczył.

O udział "mediatora duchownego" w rozmowach w Zjednoczonej Prawicy prowadzący zapytał Ociepę. - Trudno mi komentować plotki o mediatorze. Prawda jest taka, że mediatorów jest znacznie więcej, niż jedna osoba. Mówimy o złożonych procesach decyzyjnych - odparł.

Polityk Porozumienia podkreślił, że Kaczyński, Ziobro i Gowin "spotykają się ze sobą w formule trzech liderów na zamkniętym spotkaniu, bez udziału żadnej czwartej osoby". - Chyba, że jest to premier Morawiecki, takie sytuacje też się zdarzały i są pożądane - zaznaczył.

Lubnauer: Zjednoczona Prawica to historia

Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że "po pandemii będzie trzeba ułożyć Polskę na nowo, a ten rząd nie jest w stanie zaproponować nowych rozwiązań". - Teraz trzeba doprowadzić do jak najszybszych wyborów. Każdy na czele Sejmu, kto wprowadziłby rozwiązania demokratyczne i każdy rząd techniczny, który wyrównałby boisko pod prawdziwe wybory, jest dobrym rozwiązaniem - oceniła.

Zdaniem posłanki KO "w tej chwili Zjednoczona Prawica to historia". - To przeszło do historii i tego się nie da już skleić. Będzie taka wegetacja i gnicie - mówiła.

W jej ocenie "pandemia obnażyła, jakie są skutki partactwa władzy".

Czarzasty: PiS nie ma większości do reform, ale ma większość do utrzymania władzy

Wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty mówił, że "PiS nie ma większości, by reformować Polskę w tej chwili, ale ma wystarczającą większość, by nie oddać władzy".

Odnosząc się do ewentualnego powołania rządu tymczasowego, powiedział, że "identyczna dyskusja była rok temu". - Byliśmy jedyną siła, która mówiła wtedy: nie wierzcie Gowinowi i nikomu innemu z tej strony. To służy tylko temu, by wzmocnić siłę negocjacyjną pana Gowina w stosunku do pana Kaczyńskiego - stwierdził Czarzasty.

Podkreślał, że "do takiego rządu potrzebny jest albo pan Gowin, albo pan Ziobro". - Przypominam, że pan Gowin to ten, który natychmiast się podłącza, jak wiatr mocniej zawieje z którejś strony. To jest ten pan, który głosował za Krystyną Pawłowicz, za Stanisławem Piotrowiczem (za ich kandydaturami do Trybunału Konstytucyjnego - red.) - powiedział wicemarszałek.

Kulesza: nie interesują mnie zawody w przeciąganiu liny w Zjednoczonej Prawicy

Jakub Kulesza, szef klubu Konfederacji, powiedział, że "kompletnie nie interesują go zawody w przeciąganiu liny w Zjednoczonej Prawicy". - Te ugrupowania przepychają się o podział łupów. Tylko o to chodzi - stwierdził.

- Mam marzenie, by po tych nieudolnych rządach tak zwanej zjednoczonej tak zwanej prawicy posprzątać, cofnąć popełnione błędy. Podpiszę się pod każdym projektem, niezależnie z której strony wyjdzie, który cofnie szereg podwyżek podatków, zakończy lockdown. Ale jaki rząd ma taki projekt wnieść? - zastanawiał się Kulesza.

Dera: marzenia o rządzie technicznym to odwieczne marzenia opozycji

- Prezydent mówił o tym, że w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią jest potrzebny silny, skuteczny rząd. To jest racja stanu. Rząd Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie pięć lat pokazał, że jest rządem odpowiedzialnym - przekonywał prezydencki minister Andrzej Dera.

Jak mówił, "marzenia o rządzie technicznym to odwieczne marzenia opozycji". - Było wiele prób i nikomu się nie udało. To takie gry, wypowiedzi, które niczego nie wnoszą - powiedział.

