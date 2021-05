W Zjednoczonej Prawicy "pedagogika dawania po łapkach"

Jarosław Kaczyński po raz kolejny pana premiera Gowina wystawił - oceniła wicemarszałkini Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka, odnosząc się do rozdźwięku w Zjednoczonej Prawicy w sprawie poparcia dla kandydatów na RPO. Senator z klubu PiS Jan Maria Jackowski stwierdził, że w obozie rządowym występuje "pedagogika dawania po łapkach".

Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, a także koła Polska 2050 i Polskie Sprawy oraz niektórzy posłowie niezrzeszeni przedstawili w czwartek kandydaturę profesora Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydaturę poparło także część przedstawicieli Porozumienia, partii wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy. Podpis pod kandydaturą zgłosił między innymi lider partii, wicepremier Jarosław Gowin.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki informował natomiast wcześniej, że PiS zgłosi kandydaturę senator niezależnej Lidii Staroń.

Brejza: Zjednoczona Prawica przypomina zgniłą purchawkę

Ten rozdźwięk w Zjednoczonej Prawicy w sprawie poparcia dla kandydatów na RPO komentowali politycy.

Senator KO Krzysztof Brejza, odnosząc się do kandydatury profesora Wiącka, stwierdził, że to "dobra, wiadomość, że opozycja wystawia dobrego kandydata". Podkreślał, że jest to kandydatura bardzo dobra i bardzo merytoryczna. - Cieszę się, że kandydatura ta zyskuje poparcie - dodał.

Odnosząc się do Zjednoczonej Prawicy, stwierdził że ona "przypomina zgniłą purchawkę".

Brejza: sytuacja w Zjednoczonej Prawicy przypomina zgniłą purchawkę TVN24

"Jarosław Kaczyński po raz kolejny pana premiera Gowina wystawił"

Do sytuacji w obozie rządowym odniosła się także wicemarszałkini Senatu z Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.

- Jarosław Kaczyński po raz kolejny pana premiera Gowina wystawił, z tego co wszyscy wiedzieliśmy, to Jarosław Gowin miał wskazać następnego kandydata Zjednoczonej Prawicy na Rzecznika Praw Obywatelskich, wczoraj miał to być profesor Konopczyński - przypominała, nawiązując do tego, że jeszcze w środę Gowin przedstawiał kandydaturę profesora Marka Konopczyńskiego.

- Jak się okazuje, PiS postanowił zgłosić swoją kandydatkę, to było do przewidzenia, że Jarosław Gowin jej nie poprze - dodała.

Morawska-Stanecka: Jarosław Kaczyński po raz kolejny pana premiera Gowina wystawił TVN24

"Pedagogika dawania po łapkach"

Senator z klubu PiS Jan Maria Jackowski stwierdził, że "to jest kolejna faza wewnętrznych konfliktów, które występują w Zjednoczonej Prawicy". Odnosząc się do głosowania w sprawie kandydatur na RPO, stwierdził, że "w tej chwili można powiedzieć, że szanse są bardzo wyrównane". Dodał, że "kluczowe będzie to, kto wygra głosowanie w Sejmie".

Ocenił, że rozdźwięk między częścią Porozumienia a resztą Zjednoczonej Prawicy to "pedagogika dawania po łapkach".

- W takich sprawach nie może być zabawa jak w piaskownicy, muszą być poważne rozmowy - podkreślił.

Jackowski: w Zjedoczonej Prawicy jest pedagogika dawania po łapkach TVN24

"To się porobiło..." - napisał na Twitterze przedstawiciel Porozumienia Michał Wypij.

Twitter/@michalwypij

Bortniczuk: trzeci akt tego samego dramatu

Poseł Kamil Bortniczuk, który jeszcze do niedawna był członkiem Porozumienia, ale został z niego usunięty, powiedział w rozmowie z TVN24, że obecna sytuacja w Zjednoczonej Prawicy to "trzeci akt tego samego dramatu".

- Pierwszy akt był na wiosnę zeszłego roku przy wyborach prezydenckich, drugi akt miał się odegrać przy okazji głosowania ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej (...), ale tam się nie udało, bo Lewica wykazała się odpowiedzialnością, trzeci akt odbywa się teraz, to jest taki akt szukania okazji do zdrady - mówił poseł.

Jego zdaniem ta sytuacja prowadzi "do wcześniejszych wyborów". - W mojej ocenie finał będzie taki, że wyklaruje się nowa większość przy Zjednoczonej Prawicy, która będzie nieco zmieniona w stosunku do tej, która funkcjonuje obecnie - stwierdził.

Bortniczuk o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy: to jest trzeci akt tego samego dramatu TVN24

Karczewski: myślę, że Zjednoczona Prawica pokaże, że potrafi razem zagłosować

Zdaniem byłego wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z PiS przy ostatecznym głosowaniu nad wyborem RPO Zjednoczona Prawica pokaże, że potrafi zagłosować wspólnie.

- Zjednoczona Prawica ma się dobrze, mamy poparcie (...) - mówił. Stwierdził, że "widzi więcej turbulencji w Platformie Obywatelskiej" niż w obozie rządowym.

Karczewski: myślę, że Zjednoczona Prawica pokaże, że potrafi razem zagłosować TVN24

Autor:mjz/kg

Źródło: TVN24