Umowa z Prawem i Sprawiedliwością dotycząca kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich okazała się niewiążąca. Dlatego stwierdziliśmy, że warto postawić na niepolityczną kandydaturę - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. - Jeżeli wasz koalicjant nie dotrzymuje umów, to jest zasadnicze pytanie: co wy tam jeszcze robicie? - zapytał ją poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka.

"Mam nadzieję, że cała opozycja będzie wspólnie głosować nad tym właśnie kandydatem"

Arkadiusz Marchewka (Koalicja Obywatelska) powiedział, że Marcin Wiącek jest kandydatem, który ma szansę uzyskać poparcie Senatu, co jest w tym wypadku kluczowe. - To wielka szansa, że w końcu Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie wybrany i będzie służył obywatelom i ich bronił. Spełnia wszystkie kryteria, które są niezbędne - dodał.

"Co wy tam jeszcze robicie?" Sroka: mimo wszystko więcej kwestii nas łączy niż dzieli

- Mieliśmy takie - jak się okazało niewiążące - ustalenie, że w tym podejściu kandydata Zjednoczonej Prawicy wskazuje Porozumienie. My wytypowaliśmy w głosowaniu zarządu partii pana prof. Marka Konopczyńskiego. To wybitny autorytet naukowy. Ponieważ on nie zyskał akceptacji Prawa i Sprawiedliwości, to uznaliśmy, że poprzemy w takim razie innego wybitnego uczonego, też postać, która sytuuje się ponad podziałami rząd-opozycja - mówił w czwartek lider Porozumienia Jarosław Gowin.