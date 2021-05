"Ta sprawa nie jest objęta umową koalicyjną, nie ma tutaj dyscypliny"

Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przerwać ten chocholi taniec i wybrać wreszcie osobę na jeden z ważniejszych urzędów w państwie – powiedział w piątek w "Sprawdzam" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Odniósł się do rozbieżności w Zjednoczonej Prawicy w sprawie poparcia dla kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. - Równie dobrze można by powiedzieć, że to opozycja wsparła kandydata, którego ja poparłem – stwierdził.