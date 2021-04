"Jarosław Kaczyński musi utopić się politycznie w piwie, które sam nawarzył"

"W pewnym momencie zacznie się ucieczka z tonącego okrętu"

- Widzimy gnicie obozu władzy, a to gnicie może być w moim przekonaniu wynikiem tego, że duża część polityków Zjednoczonej Prawicy zorientowała się, że dni tego rządu i tej ekipy są policzone. Raczej liczone w miesiącach niż tygodniach czy dniach - stwierdził. Mówił dalej, że w obozie rządowym "w pewnym momencie zacznie się ucieczka z tonącego okrętu". - Warto obserwować, kto pierwszy zaczyna z niego uciekać, bo to może przyspieszyć proces destrukcji tego układu władzy - mówił dalej.

Politolog nawiązał również do wypowiedzi Morawieckiego z lipca 2020 roku, kiedy to na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich szef rządu mówił, że "wirus jest w odwrocie" i apelował o mobilizację wyborczą.

Migalski powiedział, że ta wypowiedź jest dla niego "najsmutniejszym wydarzeniem politycznym 2020 roku". - Premier Rzeczypospolitej, w otoczeniu seniorów, apeluje do seniorów, żeby się nie bali koronawirusa, że on już odchodzi, że jego się nie wolno bać, nie ma się co bać i żeby szli gremialnie do wyborów (...) To jest być może najsmutniejszy obrazek 30 lat, kiedy polityk odpowiedzialny za życie i zdrowie Polaków, namawia do działań, które zagrażają życiu i zdrowiu Polaków - stwierdził Migalski.