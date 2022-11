Jackowski o Zjednoczonej Prawicy: robi się bardzo nerwowo i nie można wykluczyć żadnego scenariusza

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był we wtorek Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, do lutego senator klubu PiS . Mówił o obecnej sytuacji w obozie rządzącym.

- Natomiast co do całokształtu układu interesów, który jest w Zjednoczonej Prawicy, to interes by wskazywał, by iść do końca razem na wybory - zaznaczył.