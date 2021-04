"Narosła pewna pula nieporozumień i różnic". Gowin o "jedynej rzeczy, której oczekuje" od koalicjantów

Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zna oczekiwania Porozumienia, najważniejsze jest, żebyśmy rozmawiali ze sobą - powiedział wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin, odnosząc się do napięć w obozie rządowym. Wcześniej w wywiadzie dla "Super Expressu" powiedział, że "mamy dziś do wyboru: albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory".

Gowin w wywiadzie dla "Super Expressu" zaznaczył, że mija rok, odkąd odszedł z rządu w proteście przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. - Nie mam wątpliwości, że próba obalenia legalnych władz Porozumienia była zemstą za moją postawę sprzed roku. (...) Wszystkim, których uważam za współodpowiedzialnych za nieudany zamach polityczny na mnie, powiedziałem to w cztery oczy. Sprawę uważam za zamkniętą - powiedział szef Porozumienia.

"Mam pełną świadomość, że jesteśmy partią po przejściach"

"Mamy dziś do wyboru: albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. Wierzę, że uda nam się porozumieć, ale każdy – podkreślam: każdy – musi zrobić krok wstecz" - dodał wicepremier.

Gowin: biorę pod uwagę możliwość startu zarówno z list Zjednoczonej Prawicy, jak i tworzenia nowej koalicji

Zapytany, czy zazdrości kolegom z Solidarnej Polski, że najnowszy sondaż prognozuje im przekroczenie progu wyborczego, na co Porozumienie w tej chwili liczyć nie może, Gowin odparł, że jego ugrupowanie ma znacznie większe zdolności koalicyjne. - Mam pełną świadomość, że jesteśmy partią po przejściach. Miniony rok był czasem ataków na nas, część kolegów dopuściła się zdrady. Niemniej mamy jasny plan działania i sprawdzone szeregi - powiedział.

Wyraził przekonanie, że do 2023 roku Porozumienie będzie zdolne do samodzielnego startu w wyborach. - Oczywiście, biorę też pod uwagę możliwość zarówno startu z list Zjednoczonej Prawicy, jak i tworzenia nowej koalicji centroprawicowej - zastrzegł.

"Polska przeszła przez ten rok globalnego kryzysu stosunkowo suchą nogą"

- Przeciwnie. Wszystkie prognozy pokazują, że problemem polskiej gospodarki ciągle jest brak rąk do pracy, a nie ich nadmiar. Pod względem gospodarczym Polska przeszła przez ten rok globalnego kryzysu stosunkowo suchą nogą z uwagi na trzy czynniki. Po pierwsze, ze względu na zróżnicowanie polskiej gospodarki, w tym silną rolę przemysłu. Po drugie, ze względu na ogromną determinację setek tysięcy przedsiębiorców i milionów polskich pracowników, którzy nie szczędzili wysiłków, by ratować swoje firmy. Na to nałożyła się bardzo dobrze przemyślana i zorganizowana akcja pomocy rządowej, czyli rozmaite tarcze - wymienił minister rozwoju.