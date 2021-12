Liderzy skrajnie prawicowych partii na spotkaniu z Kaczyńskim

W Warszawie trwa spotkanie przywódców skrajnie prawicowych partii. Do stolicy przyjechali między innymi Viktor Orban, Marie Le Pen i Santiago Abascal. Wicerzecznik PiS przekazał, że spotkanie będzie podzielone na dwie zamknięte sesje robocze i zakończy się prawdopodobnie przyjęciem wspólnego oświadczania.

- To kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane w lipcu, gdy została przyjęta deklaracja liderów partii prawicowych i konserwatywnych. Liczymy na dobrą dyskusję, na budowanie podstaw do szerszej współpracy partii konserwatywnych z całej Europy, zarówno w ramach dzisiejszego politycznego układu w Parlamencie Europejskim, jak i tego, który będzie w przyszłości - przekazał wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.