Dwaj chłopcy potrąceni na chodniku. Policja: kierowca pijany, miał sądowy zakaz, uciekał

Dwóch chłopców zostało potrąconych przez pijanego kierowcę w mazowieckiej wsi Ziomaki. Jak podaje policja, 60-latek uciekł z miejsca zdarzenia, powodując po drodze kolizję. Dzieci trafiły do szpitala. Jedno z nich przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wypadku doszło w sobotę po południu w miejscowości Ziomaki, na terenie powiatu siedleckiego. Chłopcy wraz z rodzicami porządkowali teren przed posesją. - Nagle na chodnik wjechał kierujący audi i potrącił znajdujące się tam dzieci. Mężczyzna przejechał jeszcze około pół kilometra, wjechał do rowu, uderzył w drzewo i próbował jechać dalej, jednak zatrzymali go policjanci - przekazała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.