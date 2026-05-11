Polska "Nie ma takiej możliwości, żeby Ziobro całe życie uciekał". Komentarze polityków

Czarzasty: nie ma takiej możliwości, żeby Ziobro całe życie uciekał

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. W rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej polityka PiS na lotnisku Newark w New Jersey widział internauta Kontaktu24.

Czarzasty: jeżeli jest niewinny, powinien przyjechać do Polski

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany, co powinny w tym momencie zrobić polskie resorty sprawiedliwości i spraw zagranicznych. - [Powinny - red.] zażądać tego, żeby pan Ziobro, podejrzany o różne kradzieże, [któremu grozi - red.] kara 25 lat więzienia, został wydany polskim władzom, polskiej prokuraturze i polskim sądom - ocenił.

Na pytanie, jak fakt, że w ogóle mógł wyjechać, rzutuje na skuteczność polskiego wymiaru sprawiedliwości, biorąc pod uwagę obietnice rządu w sprawie rozliczeń, odparł, że "tych spraw nie należy łączyć".

- Najgorsze dla Polski i dla wizerunku Polski jest to, że były minister sprawiedliwości ucieka przed sprawiedliwością i przed karą 25 lat więzienia. Najpierw uciekł na Węgry, nawiasem członka NATO i Unii Europejskiej, teraz uciekł do Stanów Zjednoczonych - stwierdził.

Dodał, że "jeżeli USA są naszymi przyjaciółmi" to "problem ten szybko się skończy", a jeżeli nie "to będziemy mieli następny przykład, że musimy mieć duży dystans nawet do swoich największych przyjaciół". - Nie ma takiej możliwości, żeby Ziobro całe życie uciekał, a jak będzie uciekał, to sobie marnuje życie. Jeżeli jest niewinny, powinien przyjechać do Polski. Sam zresztą o tym mówił, że niewinni nie mają się czego bać - skwitował Czarzasty.

Dodał, że koalicja 15 października "nie może naprawiać prawa i sytuacji prawnej, łamiąc to prawo". - Ja sobie zdaję sprawę, że jakby w tej chwili PiS rządził, to jeżeli by ktoś z tej strony demokratycznej chciał uciec, w co wątpię, to by nie uciekł, bo już dawno by siedział bez wyroku i te areszty by trwały 2 lata, 3 lata albo 4 lata. To nie jest dobra droga - ocenił.

Kosiniak-Kamysz: oczekuję usunięcia Ziobry z PiS-u

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o sprawę Ziobry, zapewniał, że "relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, to jest nasz fundament budowy bezpieczeństwa, bardzo mocno w to inwestujemy".

- W kontekście sprawy Zbigniewa Ziobro mamy swoje oczekiwania i mamy prawo oczekiwać współpracy od strony amerykańskiej, jeżeli będzie wniosek o ekstradycję [mamy prawo oczekiwać jego - red.] realizacji - mówił. - Choć sprawa pana Ziobry to przede wszystkim wstyd dla PiS-u - zaznaczył.

- Mówili, że są tacy odważni, zwarci, silni, gotowi do brania odpowiedzialności za swoje decyzje, za to, jakie decyzje podejmowali, jak rządzili, że się niczego nie boją - mówił wicepremier. - Ze sztandarem Prawa i Sprawiedliwości szli do kolejnych wyborów, że dla nich przestrzeganie prawa i sprawiedliwość to są absolutnie rzeczy święte - ciągnął.

Zdaniem szefa MON "ta ucieczka na Węgry, wyjazd teraz, najlepiej pokazują, gdzie mają i prawo, gdzie mają i sprawiedliwość, gdzie mają odpowiedzialność". - To jest taki przykład, który może stanowić o zachowaniu całego środowiska, co by było, gdyby jakieś poważne zagrożenie było wobec Polski. Jak jest poważne oskarżenie wobec jednego z nich, to on ucieka - ocenił Kosiniak-Kamysz.

- Jakby było poważne zagrożenie dla Polski, to myślę, żeby wszyscy uciekli, bo to krzyczenie 'zwarci, silni, gotowi' jest tylko pozą, którą przyjęli, a nie jest tak naprawdę realną zdolnością - stwierdził.

Wicepremier powiedział też, że w tej sprawie "oczekuje innego działania, nie międzynarodowego". - Usunięcia pana Ziobry z PiS-u. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami - wskazał.

Leo: nikt już nie chce umierać za Zbigniewa Ziobrę

Posłanka z Centrum Aleksandra Leo oceniła, że postać Ziobry "jest ogromnym obciążeniem" dla Prawa i Sprawiedliwości. - Wydaje mi się, że teraz już na pewno zaczną się od niego odwracać. Nikt już nie chce umierać za Zbigniewa Ziobrę, ponieważ sondażowo, to widać, jest ogromnym obciążeniem - oceniła.

Na pytanie o przyznanie Ziobrze Europejskiego Nakazu Aresztowania, odparła, że "chciałaby", żeby dostał, ale " sądy działają w swoim tempie i tej ścieżki często nie da się skracać". Może ona była skracana za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ale te czasy się skończyły - powiedziała.

Schetyna: lepiej późno niż wcale

Senator z Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że jest "zdumiony", że za Ziobro nie jest wystawiony ENA. Porównał tę sytuację do wystawienia ENA za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. - W zasadzie tożsame przypadki. W jednym tak się dzieje, a w drugim nie - stwierdził.

- Mam nadzieję, że teraz, jak rozumiem deklarację ministra Żurka, że wniosą o ekstradycję i tę całą konstrukcję prawną będzie pilnował także minister sprawiedliwości - powiedział. Dodał, że jest "lepiej późno niż wcale".

Śmiszek: trzeba postawić pytanie, jaką rolę odgrywała administracja amerykańska

- To jest dobry czas na to, żeby pan minister spraw zagranicznych Radek Sikorski wezwał pana ambasadora do ministerstwa spraw zagranicznych po to, żeby opisał i wytłumaczył się z tej sytuacji - stwierdził europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Dodał, że "prokuratura przedstawiła 26 potężnych zarzutów". Na uwagę, że prokuratura tego nie zrobiła, Śmiszek poprawił się. - Próbuje przedstawić te zarzuty - wyjaśnił.

- Te zarzuty są potężne, bo to jest m.in. współkierowanie czy stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej - ocenił. Dodał, że "trzeba zadać pytanie, jaką rolę odegrała tu administracja amerykańska".

Szczerba: odroczenie tej sprawy do września jest czystą patologią

Europoseł z ramienia Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba zwrócił uwagę, że choć "26 zarzutów karnych jest gotowych do przedstawienia, ten, któremu mają być przedstawione, ucieka" a także "wykorzystuje wymiar sprawiedliwości".

- Przecież odroczenie tej sprawy do września jest czystą patologią w sytuacji, kiedy grozi mu wieloletnie więzienie za te rzeczy, które robił w Funduszu Sprawiedliwości - stwierdził.

Na pytanie, czy polski wymiar sprawiedliwości mógłby działać skuteczniej, Szczerba zgodził się, że ENA powinien zostać zainicjowany, ale dodał potem, że "to jest kwestia również konkretnego sędziego, czy konkretnej sędzi, która tę sprawę prowadzi".

- Nie rozumiem tej przewlekłości, i to powinno być wyjaśnione, dlaczego ktoś działa na rękę Ziobry - ocenił.

Szczerba został też zapytany, jak cała ta sytuacja świadczy o Ziobrze. - To jest kompromitacja, on szura po prostu z poparciem i zaufaniem w tej chwili po podłodze, ucieka, nie realizuje mandatu poselskiego, a został wynajęty do tej roboty [posła - red.], udaje korespondenta - skwitował europoseł.

Kuźmiuk: Ziobro może się przemieszczać po świecie według swojej woli

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk stwierdził, że Ziobro jest "wolnym człowiekiem". - Może się przemieszczać po świecie według swojej woli - powiedział.

Dodał, że "jeżeli rzeczywiście chce walczyć o swoje dobre imię, to nie może tego robić w Polsce".

Poseł został też zapytany, czy Ziobro będzie to robił z USA. - Ja myślę, że jeżeli zdecyduje się polski rząd na wniosek ekstradycyjny, to myślę, że dojdzie do poważnego starcia na forum międzynarodowym z największym państwem świata i nie ulega wątpliwości, że rząd Donalda Tuska w tej sprawie nie wyjdzie z tej batalii zwycięsko - zapewnił.

Na pytanie, czy Ziobro jest dla Prawa i Sprawiedliwości wartością czy obciążeniem, poseł stwierdził, że "nie sądzi, żeby był obciążeniem".

- Jest naszym byłym ministrem sprawiedliwości, który broni swojego dobrego imienia i cały czas wykazuje, że mamy do czynienia z prześladowaniami politycznymi w Polsce, na które nie reaguje Komisja Europejska - ocenił.

Prokuratura wszczęła postępowanie

W niedzielę minister sprawiedliwości i prokurator generalny opublikował oświadczenie w serwisie X. Zapewnił, że rząd zrobił wszystko, aby utrudnić Ziobrze wyjazd do innych krajów.

W poniedziałek rzecznik MSZ potwierdził w rozmowie z dziennikarzem TVN24+ Patrykiem Michalskim, że Polska zwróci się oficjalnie do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną w sprawie opuszczenia Węgier przez Ziobrę i jego wjazd do USA

Od grudnia zeszłego roku były minister sprawiedliwości ma unieważniony zarówno paszport dyplomatyczny, jak i zwykły. W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego dotyczącego tego, kto i w jaki sposób pomógł Ziobrze w wyjeździe do USA.

