Ziobro mówi o "wojnie hybrydowej" prowadzonej przez KE. Profesor Andrzej Rzepliński komentuje

Profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, komentował w "Kropce nad i" w TVN24 słowa ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o "wojnie hybrydowej" prowadzonej rzekomo przez Komisję Europejską. - Jeżeli ktoś prowadzi wojnę hybrydową, to pan Ziobro przeciwko całej wspólnocie europejskiej - stwierdził. - To oznacza bardzo silne uderzenie w samą istotę Unii Europejskiej - skomentował Rzepliński. Dodał, że taka postawa na pewno nie przestraszy sędziów TSUE.

Komisja Europejska zwróciła się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar finansowych na Polskę. Chodzi o niezastosowanie się do orzeczenia Trybunału, który w lipcu nakazał zawieszenie funkcjonowania tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja zdecydowała również o wszczęciu nowego postępowania wobec Polski.

Rzepliński o słowach Ziobry o "wojnie hybrydowej"

Do słów Ziobry odniósł się w czwartkowej "Kropce nad i" w TVN24 profesor Andrzej Rzepliński, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Stwierdził, że "jeżeli ktoś prowadzi wojnę hybrydową, to pan Ziobro przeciwko całej wspólnocie europejskiej".

- Bo to nie jest tylko kwestia tylko tego, że on opowiada, że nie ma tego wyroku [TSUE - przyp. red.], że nie będzie wykonany ten wyrok, to oznacza bardzo silne uderzenie w samą istotę Unii Europejskiej - mówił dalej.