Ziobro: dokument Komisji Weneckiej stanowi parodię opinii gremium międzynarodowego

Nigdy nie przyjmiemy narracji widocznej w tak zwanym dokumencie przedstawionym przez nieformalne gremium - powiedział w czwartek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem opinia Komisji Weneckiej, odnosząca się do nowelizacji ustaw sądowych, jest "parodią".

Komisja Wenecka oceniła w opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych, że niektóre z zapisów przyjętych przez Sejm mogą być postrzegane jako dalsze osłabienie niezależności sądownictwa w Polsce. Zaapelowano o inne rozwiązania, aby uniknąć kryzysu. Komisja zarekomendowała, aby nie przyjmować zapisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił w czwartek, że "pojawiła się informacja o dokumencie, który można nazwać parodią opinii Komisji Weneckiej". - Trudno bowiem traktować ten dokument poważnie i formalnie - stwierdził.

Szef MS zwrócił uwagę, że "uderza go jedna rzecz, nie tylko jako ministra polskiego rządu, ale jako Polaka". - To, co przebija z tego dokumentu, stanowiącego w mojej opinii parodię opinii gremium międzynarodowego, jakim jest Komisja Wenecka, to segregacja - tłumaczył.

- To, co proponują autorzy tego dokumentu, wpisuje się w narrację, którą miałem okazję słyszeć z ust ministrów sprawiedliwości krajów tak zwanej starej Unii Europejskiej. Pouczali mnie z poczuciem o wyższości, buty w głosie, że oni są przedstawicielami dojrzalszej demokracji, obywateli bardziej cywilizowanych, o wyższej kulturze prawnej, w związku z tym ich obywatelom wolno więcej niż Polakom - opowiadał.

Ziobro podkreślił, że jego "asertywne, ale i stanowcze" odpowiedzi w takich sytuacjach "zawsze były sprowadzające na ziemię wszystkich ministrów i przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy ważyli się w takie tony wchodzić". - Taki pouczający pomruk źle się kojarzy w polskiej historii - podkreślił.

- My nigdy nie przyjmiemy takiej narracji widocznej w tak zwanym dokumencie przedstawionym przez nieformalne gremium, które było w Polsce powołując się na legitymację Komisji Weneckiej, że nam nie wolno czegoś, co wolno innym - zaznaczył. - Jako Polacy nigdy nie powinniśmy pozwolić i nie pozwolę, aby w ten sposób nas traktowano - mówił. - Że są ci lepsi, mądrzejsi, kulturowo bardziej dojrzali i ci gorsi, bardziej zacofani, których powinno się stawiać do kąta. - dodał.

Według Ziobry, "ten argument wybrzmiewa jako pierwszy z tak zwanego dokumentu", który nazywa "parodią". Dodał, że owo argument jest "absolutnie nie do przyjęcia".

Czym jest Komisja Wenecka?

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Jest to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład KW wchodzi około stu ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Należą do niej obecnie 62 państwa, oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria, Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku. Status obserwatora mają między innymi Stolica Apostolska, Argentyna, Japonia i Urugwaj.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, z powodu na doradczy charakter tego organu. Jego zadaniem jest pomaganie państwom w postępie demokracji.

