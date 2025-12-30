Logo strona główna
Polska

Zima nie odpuszcza. Najnowsze informacje 

Odśnieżanie obwodnicy Trójmiasta w Gdańsku
Po naradzie w MSWiA. Co wiemy?
Źródło: TVN24
We wtorek śnieżyce i silny wiatr dały się we znaki zwłaszcza w północnej oraz centralnej części kraju. W środę czeka nas kolejna dostawa śniegu. Relacjonujemy utrudnienia związane z niebezpieczną pogodą w różnych częściach Polski.

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część alarmów będzie w mocy do środy do godziny 13.

We wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w sprawie sytuacji na drogach i na terenach zagrożonych "cofką". Jak mówiła po spotkaniu wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska, służby są w gotowości. Straż zabiezpieczyła przed zalaniem m.in. Frombork i Elbląg.

Śnieg i wiatr utrudniły jazdę szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza. Na S7 nadal występują zatory, a drogowcy odradzają wybieranie tej trasy. Policja kieruje auta m.in. na Działdowo.

Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ()

Autorka/Autor: fc, kg/lulu

Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

pogodaIMGWElblągWarmińsko-MazurskieDonald TuskMarcin Kierwiński
