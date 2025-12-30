Zima nie odpuszcza. Najnowsze informacje 

IMGW wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część alarmów będzie w mocy do środy do godziny 13.
We wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał naradę wojewodów w sprawie sytuacji na drogach i na terenach zagrożonych "cofką". Jak mówiła po spotkaniu wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych Magdalena Roguska, służby są w gotowości. Straż zabiezpieczyła przed zalaniem m.in. Frombork i Elbląg.
Śnieg i wiatr utrudniły jazdę szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza. Na S7 nadal występują zatory, a drogowcy odradzają wybieranie tej trasy. Policja kieruje auta m.in. na Działdowo.
Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:
Autorka/Autor: fc, kg/lulu
Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski