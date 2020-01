Zielone światło dla małych rzeźni. To ma być szansa na mięso "prosto od rolnika"

18 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będzie pozwalać rolnikom utrzymującym zwierzęta w swoich gospodarstwach zakładanie tak zwanych "rzeźni rolniczych". To pozwoli im na ubój i przeróbkę mięsa, a później na sprzedaż pod własnym nazwiskiem. Takie rozwiązanie ma być szansą na to, by mięso "prosto od rolnika" stało się konkurencyjne, tańsze i jeszcze bardziej popularne.

- Przez 30 lat w tym gospodarstwie była produkcja trzody chlewnej. Dzisiaj te obiekty stoją, ponieważ praktycznie w naszym powiecie stargardzkim nie ma żadnej ubojni. Rolnicy, nawet hodując świnie, nie mieli możliwości prowadzenia uboju gospodarczego. Dzisiaj pojawia się ta szansa – mówi Edward Kosmal, który w ostatnich wyborach do Senatu kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne, w którym ze względu na restrykcyjne przepisy hoduje wyłącznie kury. Od lutego rolnicy tacy jak on nieużywane pomieszczenia gospodarcze przerobią na ubojnie, przy których będą budowali masarnie, wędzarnie i magazyny.

- To pozwoli niepomiernie w stosunku do obecnych możliwości rozwinąć możliwość sprzedaży również mięsa i jego przetworów bezpośrednio przez rolników – uważa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Rzeźnie rolnicze" to takie, w których rolnicy będą ubijali ustalone dla każdego gatunku "małe ilości" zwierząt hodowlanych. Gospodarz, który zdecyduje się na budowę ubojni, będzie mógł z niej korzystać na własny rachunek oraz udostępniać ją innym rolnikom. Aby to zrobić, będzie musiał odbyć trzymiesięczny staż w rzeźni i przejść szkolenie powiatowego inspektora weterynarii. - To będzie miało przede wszystkim formę wykładów precyzujących, jakie te procedury i wymogi w stosunku do pomieszczeń muszą być zachowane – wyjaśnia lekarz weterynarii Grzegorz Kawiecki.