"Tylko świnie siedzą w kinie". Prezydent o filmie, którego nie widział, i o swojej wypowiedzi

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną mówił między innymi o filmie "Zielona granica" Agnieszki Holland, którego nie widział i o swojej wcześniejszej wypowiedzi na ten temat. - To jest film antypolski, co uważam za głęboko nieprzyzwoite. Ja na ten film się nie wybieram - powiedział.

Nowy film Agnieszki Holland "Zielona granica" jeszcze przed oficjalną premierą spotkał się z krytyką rządzących, którzy - jak sami przyznają - nie oglądali go. Holland - za wybitne zdaniem filmowców dzieło - została nagrodzona jednym z najważniejszych wyróżnień w świecie kina - Nagrodą Specjalną Jury festiwalu w Wenecji.

Głos zabrał między innymi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z telewizją rządową. - To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: "tylko świnie siedzą w kinie" - powiedział.

Prezydent: To był cytat. Film "Zielona granica" jest antypolski

O tę wypowiedź prezydent był później pytany w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. - To nie była moja wypowiedź, to był cytat. Powiedziałem jasno i wyraźnie, że cytuję. Powiedziałem, że cytuję wypowiedź przedstawicieli Straży Granicznej, którzy oglądali ten film i wypowiadali się na ten temat w mediach - odpowiedział.

- I mówiłem, że się nie dziwię w sytuacji, jeżeli prawdą jest to, co oni mówią, że jest to film, który oczernia polską Straż Graniczną, który pokazuje ich niemalże jako sadystów, że jest to film antypolski, pokazuje zafałszowany obraz działania polskich służb, pokazuje nas jako naród, który nie chce przyjmować innych na swoje terytorium - dodał prezydent.

Stwierdził, że "to jest robienie filmu, który w istocie jest antypolski" i uważa to za "głęboko nieprzyzwoite". - Ja mam wolność wypowiedzi i mam prawo cytatu. Zacytowałem i powiedziałem, co myślą o tym ci, którzy obejrzeli ten film, a którzy na co dzień zajmują się pilnowaniem bezpieczeństwa Polaków - mówił Andrzej Duda.

- Ja na ten film się nie wybieram. Poczekam, aż w jakiejś telewizji go pokażą, nie będę ekstra płacił za to, żeby to oglądać - powiedział.

Prezydent o filmie Holland: Nie wybieram się do kina. Poczekam, aż w jakiejś telewizji go pokażą TVN24

OBEJRZYJ CAŁY WYWIAD Z PREZYDENTEM:

Wywiad Marcina Wrony z prezydentem Andrzejem Dudą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/adso

Źródło: TVN24