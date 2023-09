Agnieszka Holland o filmie "Zielona granica": zrobiłam go z miłości do Polski 

To jest naprawdę uczciwy film prawdziwej patriotki - powiedziała w "Kropce nad i" Agnieszka Holland, reżyserka "Zielonej granicy", opowiadającej o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy. Odpierając krytykę jej dzieła ze strony rządzących, podkreślała, że zrobiła je "z miłości do Polski". Mówiła też, że białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka prowadząc wojnę hybrydową, chciał "wytestować i sprowokować Unię Europejską i Polskę". - W moim przekonaniu i Unia Europejska, i Polska wpadły w tę pułapkę - oceniła.

Film "Zielona granica" Agnieszki Holland jest ostro krytykowany przez polityków partii rządzącej. Wielu z nich - a także prezydent Andrzej Duda - uznało go za godzący w Polaków i polskie służby, choć równocześnie nie widziało go. Atakowana jest także sama reżyserka.

Holland o filmie "Zielona granica": zrobiłam go z miłości do Polski

Agnieszka Holland mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 o swoim dziele. - Mój film jest naprawdę uczciwym filmem prawdziwej patriotki. To znaczy, zrobiłam go z miłości do Polski - podkreśliła. - I z poczucia, że nasz kraj ma różne twarze. Ale ta twarz, z której ja jestem dumna i z której większość współobywateli jest dumnych, to jest twarz, którą zobaczyliśmy na polsko-ukraińskiej granicy pod koniec lutego 2022. Po prostu nas, Polaków, stać na humanizm, stać nas na człowieczeństwo, na solidarność, na współczucie, na empatię, na to, żeby podzielić się zasobami, które mamy i to jest dla mnie Polska - oświadczyła.