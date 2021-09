Zielona Góra. Jedna osoba nie żyje, 26 w szpitalach po zderzeniu autobusu i karetki

Wypadek pod Zieloną Górą. Jedna osoba nie żyje, a 26 trafiły do szpitala po zderzeniu autobusu i karetki transportowej na drodze krajowej numer 32 w kierunku Krosna. Nie udało się uratować kierowcy karetki. W nocy policja przywróciła ruch w miejscu, gdzie doszło do wypadku.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 32 w okolicach Zielonej Góry. Zderzyły się autobus i karetka transportowa. W obu pojazdach łącznie jechały 53 osoby. Nie udało się uratować kierowcy karetki.

Jedna osoba nie żyje, 26 trafiło do szpitala

Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przekazała, że ilans zdarzenia to jedna ofiara śmiertelna i 26 osób hospitalizowanych.

W akcji ratowniczej brało udział siedem karetek, cztery śmigłowce LPR i 13 zastępów straży pożarnej. W wypadku zginął kierowca busa, który jechał sam. Z osób rannnych, w najcięższym stanie trafił do szpitala kierowca autobusu.

Jest świadek wypadku, prawdopodobnie jest też nagranie

Pozostałe osoby poszkodowane były przytomne, a ich obrażenia nie powinny stanowić zagrożenia dla życia. 26 z nich wymagało hospitalizacji. Z kolei na obserwację przewieziono do lecznic 15 osób. Poszkodowanymi zajęły się szpitale w Zielonej Górze, Żarach, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu.

Podczas akcji ratowniczej został przeprowadzony triaż poszkodowanych, czyli podzielono ich na grupy – czerwoną, żółtą i zieloną, by jak najszybciej udzielić pomocy najbardziej poszkodowanym. Pasażerowie autobusu, którzy nie trafili do szpitali zostali zabrani z miejsca wypadku autobusem podstawionym przez zielonogórski magistrat.

Podinspektor Stanisławska powiedziała, że policja ma już pierwsze hipotezy co do okoliczności wypadku, ale jest za wcześnie, żeby mówić o nich publicznie. Policjancie ustalili bezpośredniego świadka zdarzenia, najprawdopodobniej jest też nagranie, które zostanie dołączone do materiału dowodowego.