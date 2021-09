Kilkadziesiąt osób w szpitalach, jedna nie żyje po wypadku w okolicach Zielonej Góry

Wypadek pod Zieloną Górą. Jedna osoba nie żyje, a 23 trafiły do szpitala po zderzeniu autobusu i karetki transportowej na drodze krajowej numer 32 w kierunku Krosna. Nie udało się uratować kierowcy karetki. Podinspektor Małgorzata Stanisławska z policji w Zielonej Górze przekazała, że trzy najpoważniej poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitali śmigłowcami. Dodała, że rozpiętość wiekowa rannych jest duża.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek na drodze krajowej numer 32 w okolicach Zielonej Góry. Zderzyły się autobus i karetka transportowa. W obu pojazdach łącznie jechały 53 osoby. Jedna zmarła - krótko po godzinie 17 st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze przekazał, że nie żyje kierowca karetki. Przed godziną 18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że rannych zostało 25 osób, według informacji Kaniaka, do szpitali zostały przetransportowane 23 osoby.

Najciężej ranny został kierowca autobusu, ma połamane nogi. Strażak stwierdził, że osoby, które brały udział w wypadku, a nie trafiły do szpitala, zostały otoczone opieką medyczną na miejscu. Przyjechało siedem karetek.

Jest świadek wypadku, prawdopodobnie jest też nagranie

Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze mówiła na antenie TVN24, że trzy najpoważniej poszkodowane osoby zostały zabrane śmigłowcami do pobliskich szpitali.

Powiedziała, że policja ma już pierwsze hipotezy co do okoliczności wypadku, ale jest za wcześnie, żeby mówić o nich publicznie. Policjancie ustalili bezpośredniego świadka zdarzenia, najprawdopodobniej jest też nagranie, które zostanie dołączone do materiału dowodowego.