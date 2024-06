czytaj dalej

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek nie stawił się przed komisją śledczą do spraw afery wizowej, przed którą został wezwany. Komisja zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o zatrzymanie i doprowadzenie go na kolejne posiedzenie, zaplanowane na piątek. Wcześniej przed posłami nie pojawił się też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obaj zapowiadali, że nie przyjdą w wyznaczonym terminie, bo są zajęci prowadzeniem kampanii do europarlamentu.