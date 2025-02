Udzielał porad medycznych w sieci, chociaż miał wykształcenie gimnazjalne. 25-latek z zarzutami

czytaj dalej

We wtorek prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sześciu osób w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i złożyła kolejny wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który uzyskał azyl na Węgrzech. Pytany o to Donald Tusk powiedział, że w poniedziałek chciał zapytać Viktora Orbana, "jak się czuje jego gość". - Ale premier Orban był jakiś osowiały i w kuluarach trudno mi było go znaleźć - stwierdził. Sprawę tę komentowali także inni politycy.