Kierująca hulajnogą "nie zachowała ostrożności", piesza "nie rozejrzała się". Efekt: zderzenie i hospitalizacja

Do zderzenia pieszej z kierującą hulajnogą doszło przy ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze (województwo lubuskie). Piesza z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy i sprawa trafi do sądu - informuje policja. Zwraca jednocześnie uwagę, że choć wina prawdopodobnie leży po stronie kierującej hulajnogą, to i druga z kobiet nie zachowała ostrożności. Nagranie opublikowano ku przestrodze.

Do wypadku doszło w poniedziałek wieczorem przy ulicy Wojska Polskiego w Zielonej Górze. Kierująca hulajnogą wjechała w pieszą wchodzącą na przejście przez ścieżkę rowerową. "Piesza upadła i uderzyła głową o asfalt, a w konsekwencji ze złamaniem kości trafiła do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy i sprawa trafi do sądu" - przekazała podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Apel o rozsądek

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg.

"Choć wszystko wskazuje na to, że zawiniła kobieta jadąca na hulajnodze, nie zachowując szczególnej ostrożności przed przejściem, to na filmie widać również, że piesza - wchodząc na przejście - nie rozejrzała się, by upewnić się, że nic nie nadjeżdża. Pamiętajmy, że o bezpieczeństwo powinniśmy dbać wszyscy, zarówno kierujący pojazdami, jak i piesi" - zaapelowała policjantka.

Zielona Góra. Zderzenie pieszej z kierująca hulajnogą KMP w Zielonej Górze

Autor:mm//rzw

Źródło: tvn24.pl, PAP