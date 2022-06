Uciekał przed policją, pod prąd i deptakiem. Wiózł skradziony chwilę wcześniej łup

czytaj dalej

Przewodnicząca neo-KRS bis Dagmara Pawełczyk-Woicka odniosła się w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 do sytuacji z 2018 roku, kiedy podczas wyborów kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego podeszła do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i z nim rozmawiała. - Pan minister się mnie radził co do jednego kandydata. Prosił mnie, żebym przestudiowała dwa orzeczenia tej pani sędzi w kontekście tego, czy ta osoba jest bezstronna - mówiła o tej sytuacji Pawełczyk-Woicka. Dodała, że uważa to za swoją "wpadkę wizerunkową".