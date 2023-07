Pożar składowiska odpadów. Wojewoda lubuski: na ten moment nie podejmujemy decyzji o ewakuacji

"Pilne zarządzenie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" - napisał w sobotę w mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry.

Komendant straży: decyzja o ewakuacji na chwilę obecną nie zapadła

Dowództwo Generalne RSZ: na miejscu są żołnierze i wojskowi strażacy

Wyznaczono trzy punkty ewakuacji mieszkańców

Podkreślił, że osoby ewakuowane powinny zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. - Osoba przygotowana do ewakuacji powinna udać się na punkt zbiorczy, z którego my ją podejmiemy i zawieziemy do punktu ewakuacyjnego - poinstruował. Dodał, że znajduje się on na pętli autobusowej. Dodał, że autobusy są specjalnie oznaczone - mają napis "ewakuacja".