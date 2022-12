Jechała "zygzakiem" z czteroletnią córką w samochodzie. Miała dwa promile

Do zdarzenia doszło w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie). Policjant po służbie, odwożąc narzeczoną pielęgniarkę do szpitala, zauważył jadący "zygzakiem" od linii do linii samochód osobowy. Podejrzewając, że osoba kierująca volkswagenem może być pijana, postanowił zatrzymać krzywo jadący pojazd.