Posłuchali rady internetowej "znajomej z Singapuru". Zainwestowali w kryptowaluty i stracili oszczędności

Ponad 200 tysięcy złotych stracili dwaj bracia z województwa lubuskiego. Obaj dali sobie wmówić, że zakup kryptowalut może być dla nich dobrą inwestycją. Przez pewien czas wydawało im się, że tak jest. Do dnia, w którym stracili dostęp do swoich "wirtualnych portfeli" i kontakt z nową znajomą z Singapuru. Kobietę poznali w internecie.

Nowa znajoma i ciekawa propozycja

Liczyli na zyski, wszystko stracili

Mężczyzna inwestował powoli. Na początku wpłacił trzy tysiące złotych. Widząc rzekome zyski w aplikacji, za namową znajomej z internetu, pożyczył od brata 40 tysięcy złotych, które również przelał na "swój portfel" w aplikacji do inwestowania w cyfrową walutę. Pokrzywdzony wciąż widział na stronie internetowej "zyski", a to zachęciło go do kolejnych wpłat. Znów pożyczył od brata gotówkę, tym razem 100 tysięcy złotych. Te środki również trafiły do wirtualnego portfela. Nowa znajoma zaczepiła w mediach społecznościowych również brata poznanego wcześniej mężczyzny i pokazując mu, jakie zyski osiągnął brat, przekonała i jego do zainwestowania 60 tysięcy złotych złotych w kryptowaluty. Po kilku dniach od tej wpłaty okazało się, że obaj mężczyźni nie mogą się już zalogować na swoje konta w aplikacji. Nagle urwał się również kontakt z przyjaciółką z Singapuru. Gdy bracia zorientowali się, że zostali oszukani powiadomili o tym policjantów.