Łapała zabójców, tropiła w bagnach zbiega. Lara pożegnała się ze służbą, na emeryturze ogląda "Psi patrol"

Lara jest owczarkiem belgijskim pochodzącym z bardzo znanej i utytułowanej hodowli. Młodszy aspirant Marcin Siekanowicz Larę - do wspólnej pracy - wylosował w 2017 roku podczas szkolenia w Sułkowicach, gdzie znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej. On sam w policji był już od sześciu lat. I od początku chciał zostać przewodnikiem psa.

Szkolił ją synek policjanta

Początki ich wspólnej służby nie były jednak łatwe. Późniejsza przyjaźń zaczęła się od ugryzienia opiekuna - żywiołowa Lara chciała w ten sposób zdominować "swojego człowieka". To jej się nie udało. Marcin Siekanowicz szybko poradził sobie z niesfornym szczeniakiem. Efekt? Suczka szkolenie ukończyła z wyróżnieniem.

Później zamieszkała z przewodnikiem i jego bliskimi. Pokochała nową rodzinę, a szczególnie syna policjanta, dla którego była najlepszą towarzyszką zabaw i opiekunką. Cała rodzina Siekanowiczów podczas zabaw szkoliła Larę. - Najlepszą zabawą było chowanie się chłopca i poszukiwanie go przez Larę lub chowanie jego zabawki i odnalezienie jej przez psa - przekazuje podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Łapała zabójcę, pomogła znaleźć ciało chłopca

Podczas tegorocznych poszukiwań dwóch zaginionych chłopców z Ledna , Lara doprowadziła od bluzy starszego z nich do Odry w miejsce, gdzie później odnalezione zostało jego ciało.

Uciekał dachami, powaliła go na ziemię

W tym roku, gdy mężczyzna podejrzewany o kradzieże samochodów uciekał po dachach zabudowań gospodarczych, ujęła go właśnie Lara. - Wyskoczyła w górę, strąciła go z dachu i dopadła na ziemi umożliwiając policjantom zatrzymanie mężczyzny - tłumaczy Barska.

Przez cztery lata służby w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze suczka była ponad 70 razy wykorzystywana do tropień. Oprócz tropienia poszukiwanych i zaginionych odnajdywała też miejsca zdarzenia i dowody w sprawach.

Będzie na lekach do końca życia

- W 2020 roku goniąc za złodziejami spadła z piętra pustostanu do piwnicy i przebiła sobie łapę. W tym roku w maju podczas ścigania podejrzanego o kradzież kontuzjowana została zarówno Lara, jak i – niestety bardzo poważnie - jej przewodnik. Suczka po zwarciu z zatrzymanym miała problemy z kręgosłupem, natomiast jej przewodnik podczas biegu wpadł w wyrwę w ziemi i uszkodził sobie kolano - wymienia Barska.

I to właśnie ostatnia kontuzja doprowadziła do tego, że Lara wylądowała na emeryturze. Okazało się, że jej problemy z kręgosłupem są bardzo poważne. - Podobnie jak wiele owczarków cierpi na spondylozę i do końca życia będzie musiała brać leki - wyjaśnia Barska.