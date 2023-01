Zgwałconej 14-latce odmówiono aborcji. "Sprawą powinna się zająć prokuratura"

Trzeba wygrać wybory i ludzi o psychopatycznym podejściu do kobiet, ludzi o patologicznej chęci kontrolowania seksualności u kobiet, pogonić z rządu i od władzy - powiedział w "Kropce nad i" senator Krzysztof Brejza (Koalicja Obywatelska), odnosząc się do sprawy zgwałconej 14-latki z Podlasia, której odmówiono aborcji. Według wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego (PSL-Koalicja Polska), trzeba doprowadzić do egzekwowania obowiązującego prawa aborcyjnego. - Odmówiono tej dziewczynce w dramatycznej okoliczności aborcji dozwolonej prawem - wskazywał.

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL-Koalicja Polska) i senator Krzysztof Brejza (Koalicja Obywatelska) mówili w "Kropce nad i" w TVN24 o sprawie zgwałconej przez swojego wujka 14-latki z niepełnosprawnością intelektualną. Lekarze z okolic jej miejsca zamieszkania na Podlasiu nie chcieli wykonać aborcji. Ostatecznie dopiero w Warszawie udało się przeprowadzić zabieg.

Brejza: trzeba ludzi o psychopatycznym podejściu do kobiet pogonić z rządu i od władzy

Brejza był pytany, co może zrobić opozycja w sprawie takich dramatów przy obowiązującym, zaostrzonym w 2020 roku, prawie aborcyjnym. - To, co można zrobić, to rzecz oczywista. Trzeba wygrać wybory i ludzi o psychopatycznym podejściu do kobiet, ludzi o patologicznej chęci kontrolowania seksualności u kobiet, trzeba tych ludzi pogonić z rządu i od władzy - odpowiedział.

- Sprawą oczywiście powinna się zająć prokuratura, niezależna. Wierzę, że rozliczy, sprawdzi tych, którzy doprowadzili do takiej sytuacji i takich przeżyć psychicznych u tego dziecka - dodał.

Kamiński: odmówiono tej dziewczynce aborcji dozwolonej prawem

Natomiast zdaniem Kamińskiego "trzeba doprowadzić do tego, żeby póki co było w Polsce egzekwowane prawo, które obowiązuje". - Bo przecież my mówimy tutaj o tym, że odmówiono tej dziewczynce w dramatycznej okoliczności aborcji dozwolonej prawem. Terror katolicki w Polsce powoduje, że całe województwa, jak na przykład Podkarpackie, szczycą się tym, że wszyscy lekarze tam podpisują klauzulę sumienia i w związku z tym nie mogą wykonywać legalnej aborcji - powiedział wicemarszałek Senatu.

Ustawa wiatrakowa. "Kolejna sprawa, o którą się mogą rozbić gigantyczne pieniądze dla Polski"

Senatorzy rozmawiali również o ustawie wiatrakowej. W czwartek na posiedzeniu sejmowych komisji wprowadzono do projektu jej nowelizacji poprawkę zwiększającą z 500 do 700 metrów minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od zabudowy mieszkalnej. Zmiany w ustawie wiatrakowej są jednym z kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby móc uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Według Kamińskiego, sprawa losów nowelizacji "jest niezwykle poważna". - Jest kolejną sprawą, o którą się mogą rozbić gigantyczne pieniądze dla Polski i dzisiaj pani marszałek (Sejmu, Elżbieta Witek - red.) nawet nie wpisała tej ustawy do następnego posiedzenia Sejmu - mówił gość TVN24. Podkreślał przy tym, że "bez jej przyjęcia Polska nie może wystąpić o pieniądze – niezależnie od ustawy o Sądzie Najwyższym – z Unii Europejskiej".

Jak mówił Brejza, "absolutnie potrzebujemy środków z KPO". - Nie może być tak, że Polacy są zakładnikami PiS-u, który tonie. To tak, jakby PiS jako taki topielec chwycił wszystkich Polaków za nogi i ciągnął w dół w otchłań - uzupełnił senator.

