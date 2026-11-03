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Gorący dzień w najważniejszych instytucjach państwa. RBN i ważne obrady sędziów

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Trybunał Konstytucyjny
"Trybunał już działa". Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej
Źródło wideo: Trybunał Konstytucyjny
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Wtorek upłynie pod znakiem kluczowych wydarzeń w najważniejszych instytucjach państwa. Odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego głównym celem ma być plan dochodów i wydatków instytucji. Zbierze się również Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem spotkania ma być bezpieczeństwo państwa, ale - jak mówią przedstawiciele prezydenta - może także zostać poruszona sprawa Trybunału. Dzisiaj odbędzie się także Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Od godziny 14.00 na antenie TVN24 program specjalny.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) rozpocznie się o godzinie 15.00, a pół godziny później rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Budżet TK i spór o kworum

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że głównym celem zgromadzenia ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Te nie zostały bowiem uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Powodem - jak uzasadniał resort finansów i gospodarki - było niespełnienie wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zgromadzenie w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy (w czerwcu i lipcu br.) jednak nieskutecznie - powodem był m.in. brak kworum, gdy - jak informowano - dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie.

Niezależnie od kwestii budżetu TK - jak informowała Korwin-Piotrowska - wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

Jednym z głównych punktów sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest kwestia kworum Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Do podejmowania uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 10 z 15 sędziów. Strony sporu różni jednak ocena, kto obecnie ma status sędziego TK i powinien być wliczany do składu Trybunału. W konsekwencji pojawiają się rozbieżności co do tego, od jakiej liczby sędziów należy obliczać kworum Zgromadzenia Ogólnego. Wątpliwości dotyczą również tego, kto i w jakim trybie został wezwany na wtorkowe obrady.

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Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W tle spór o ludzi Brauna

Szef BBN Bartosz Grodecki, zapowiadając zwołanie RBN, powiedział w minionym tygodniu, że posiedzenie Rady będzie dotyczyło bieżących kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz sprawy budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że podczas RBN może także zostać poruszona sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, wydarzenia w TK dotyczą także bezpieczeństwa państwa.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.

W ubiegłym tygodniu kontrowersje wzbudziła kwestia zaproszenia na posiedzenie RBN przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski mówił w ubiegłym tygodniu, że działacze ugrupowania Brauna to "antysemici prorosyjscy", którym on nie ma nic do powiedzenia, i których on by do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił. 

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By nie zapraszać Brauna na RBN, apelował marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Także szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że nie powinien on brać udziału w RBN.

Prezydent Nawrocki w październikowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział m.in., że ugrupowanie Brauna "ma swoją reprezentację w parlamencie" i jest "siłą polityczną, która - według sondaży - ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce". Po apelach polityków koalicji o niezapraszanie KKP przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wskazywali, że posłowie KKP mają dostęp do informacji niejawnych i na przykład uczestniczą w utajnionych obradach Sejmu. 

Zgodnie z konstytucją Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę

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Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w sprawie TK

O godzinie 14.00 rozpocznie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego, który zapowiedział, że zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Jedynym merytorycznym punktem tego zgromadzenia ma być "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej" - w szczególności w zakresie "poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie".

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnySąd NajwyższyRada Bezpieczeństwa Narodowego
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