Polska Gorący dzień w najważniejszych instytucjach państwa. RBN i ważne obrady sędziów Paulina Karpińska |

"Trybunał już działa". Oświadczenie Anny Korwin-Piotrowskiej Źródło wideo: Trybunał Konstytucyjny Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Od godziny 14.00 na antenie TVN24 program specjalny.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) rozpocznie się o godzinie 15.00, a pół godziny później rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Budżet TK i spór o kworum

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że głównym celem zgromadzenia ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Te nie zostały bowiem uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Powodem - jak uzasadniał resort finansów i gospodarki - było niespełnienie wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zgromadzenie w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy (w czerwcu i lipcu br.) jednak nieskutecznie - powodem był m.in. brak kworum, gdy - jak informowano - dwoje sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji opuściło posiedzenie.

Niezależnie od kwestii budżetu TK - jak informowała Korwin-Piotrowska - wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego.

Jednym z głównych punktów sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego jest kwestia kworum Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Do podejmowania uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 10 z 15 sędziów. Strony sporu różni jednak ocena, kto obecnie ma status sędziego TK i powinien być wliczany do składu Trybunału. W konsekwencji pojawiają się rozbieżności co do tego, od jakiej liczby sędziów należy obliczać kworum Zgromadzenia Ogólnego. Wątpliwości dotyczą również tego, kto i w jakim trybie został wezwany na wtorkowe obrady.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. W tle spór o ludzi Brauna

Szef BBN Bartosz Grodecki, zapowiadając zwołanie RBN, powiedział w minionym tygodniu, że posiedzenie Rady będzie dotyczyło bieżących kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz sprawy budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. W poniedziałek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że podczas RBN może także zostać poruszona sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak stwierdził, wydarzenia w TK dotyczą także bezpieczeństwa państwa.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii.

W ubiegłym tygodniu kontrowersje wzbudziła kwestia zaproszenia na posiedzenie RBN przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski mówił w ubiegłym tygodniu, że działacze ugrupowania Brauna to "antysemici prorosyjscy", którym on nie ma nic do powiedzenia, i których on by do Pałacu Prezydenckiego nie zaprosił.

>>> Rada Bezpieczeństwa Narodowego z ludźmi Brauna? Kierwiński: nie zamierzam rozmawiać przy jegomościach

By nie zapraszać Brauna na RBN, apelował marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Także szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił, że nie powinien on brać udziału w RBN.

Prezydent Nawrocki w październikowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział m.in., że ugrupowanie Brauna "ma swoją reprezentację w parlamencie" i jest "siłą polityczną, która - według sondaży - ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce". Po apelach polityków koalicji o niezapraszanie KKP przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego wskazywali, że posłowie KKP mają dostęp do informacji niejawnych i na przykład uczestniczą w utajnionych obradach Sejmu.

Zgodnie z konstytucją Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę

Dowiedz się więcej: Sąd Najwyższy będzie obradował na temat TK. Jest termin

Sąd Najwyższy zajmie stanowisko w sprawie TK

O godzinie 14.00 rozpocznie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego, który zapowiedział, że zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Jedynym merytorycznym punktem tego zgromadzenia ma być "omówienie zagrożeń dla porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej" - w szczególności w zakresie "poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, niezależności władzy sądowniczej oraz prawidłowego funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a także podjęcie uchwały w tej sprawie".