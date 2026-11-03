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RELACJA

Zgromadzenie Ogólne w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Relacja tvn24.pl

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Bogdan Święczkowski
Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne SN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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W Sądzie Najwyższym trwa Zgromadzenie Ogólne, które ma podjąć uchwałę w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Część sędziów oświadczyło, że nie pojawi się na posiedzeniu. Na ten dzień zaplanowano także Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, ale i Radę Bezpieczeństwa Nardodowego w Pałacu Prezydenckim. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Wszystkie te wydarzenia, a także to, co dzieje się wokół nich, relacjonujemy w tvn24.pl.

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We wtorek na godzinę 14 zaplanowane zostało Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego. 28 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Karnego SN oświadczyło, że nie weźmie udziało w posiedzeniu. Zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. 

Oprócz tego o godzinie 15.30 rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. 

Pół godziny wcześniej w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał ją jeszcze przed piątkową eskalacją wokół Trybunału.

Śledź relację tvn24.pl:

Sortowanie:
2 minuty temu
WAŻNE

Rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 

4 minuty temu

Skalik pojawił się na posiedzeniu RBN. 

6 minut temu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział w Sejmie, że to, co będzie mówił i czy w ogóle zabierze głos w trakcie RBN uzależnia od obecności przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Wyraził przy tym nadzieję, że prezydent nie zaprosił przedstawiciela partii Grzegorza Brauna. 

8 minut temu

Kancelaria prezydenta pokazała wchodzącego do Pałacu Prezydenckiego premiera Donalda Tuska.

10 minut temu

Wkrótce rozpocznie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim. 

11 minut temu
WAŻNE

Prokurator z Prokuratury Krajowej wszczął dziś śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego - podała Prokuratura Krajowa.

Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 30 na 31 października na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zawiadomienia do prokuratury. Na sędziów, na prezydenta i na policjanta
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Zawiadomienia do prokuratury. Na sędziów, na prezydenta i na policjanta

14:47
WAŻNE

"Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek" - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. 

Jak dodał, dzisiejszy wniosek dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym. 

"Wszystkie skierowane dotąd wnioski dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego łącznie liczą 307 stron" - podkreślił Żurek. 

14:35

Korwin-Piotrowska zaznaczyła, że wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego. 

14:35

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że głównym celem zgromadzenia w TK ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków organu. 

Nie zostały one uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Według resortu finansów powodem było niespełnianie wymogu polegającego na przyjęciu planu przez Zgromadzenie Ogólne TK.

14:29

Rzecznik SN poinformował, że około 15.30 można spodziewać się briefingu Kapińskiego.

14:19

I prezes SN Zbigniew Kapiński zapowiedział, że Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie, jak twierdzi, "zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP" w związku z sytuacją wokół TK. 

14:17

Na briefingu prasowym przed rozpoczęciem zaplanowanego na 14.00 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN rzecznik Igor Zgoliński został zapytany o liczbę sędziów, którzy będą obecni na obradach.

- Ciężko powiedzieć, jakiej frekwencji się spodziewamy. Zawiadomienia zostały wysłane do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego - powiedział. Podkreślił, że uczestnictwo w zgromadzeniach jest obowiązkiem, a część sędziów "domagała się takiego zgromadzenia". - Wszystko będzie wyjaśnione bezpośrednio już na sali - dodał Zgoliński.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnySąd Najwyższy
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