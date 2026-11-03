RELACJA Zgromadzenie Ogólne w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Relacja tvn24.pl Aleksandra Sapeta |

Zbigniew Kapiński zwołał Zgromadzenie Ogólne SN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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We wtorek na godzinę 14 zaplanowane zostało Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego. 28 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Karnego SN oświadczyło, że nie weźmie udziało w posiedzeniu. Zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Oprócz tego o godzinie 15.30 rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Pół godziny wcześniej w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał ją jeszcze przed piątkową eskalacją wokół Trybunału.

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