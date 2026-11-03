Zgromadzenie Ogólne w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Relacja tvn24.pl
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We wtorek na godzinę 14 zaplanowane zostało Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego. 28 sędziów Izb Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Karnego SN oświadczyło, że nie weźmie udziało w posiedzeniu. Zgromadzenie ma zająć stanowisko wobec sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
Oprócz tego o godzinie 15.30 rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.
Pół godziny wcześniej w Pałacu Prezydenckim zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał ją jeszcze przed piątkową eskalacją wokół Trybunału.
Śledź relację tvn24.pl:
Rozpoczyna się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Skalik pojawił się na posiedzeniu RBN.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział w Sejmie, że to, co będzie mówił i czy w ogóle zabierze głos w trakcie RBN uzależnia od obecności przewodniczącego koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. Wyraził przy tym nadzieję, że prezydent nie zaprosił przedstawiciela partii Grzegorza Brauna.
Wkrótce rozpocznie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim.
Prokurator z Prokuratury Krajowej wszczął dziś śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego - podała Prokuratura Krajowa.
Postępowanie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 30 na 31 października na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
"Skierowałem do Trybunału Konstytucyjnego kolejny, szósty już wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, dołączając go do pięciu wniosków przekazanych w piątek" - poinformował we wtorek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Jak dodał, dzisiejszy wniosek dotyczy zakupu systemu szpiegowskiego Hermes w czasie, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym.
"Wszystkie skierowane dotąd wnioski dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego łącznie liczą 307 stron" - podkreślił Żurek.
Korwin-Piotrowska zaznaczyła, że wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.
Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że głównym celem zgromadzenia w TK ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków organu.
Nie zostały one uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Według resortu finansów powodem było niespełnianie wymogu polegającego na przyjęciu planu przez Zgromadzenie Ogólne TK.
Rzecznik SN poinformował, że około 15.30 można spodziewać się briefingu Kapińskiego.
I prezes SN Zbigniew Kapiński zapowiedział, że Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie, jak twierdzi, "zagrożenia dla porządku konstytucyjnego RP" w związku z sytuacją wokół TK.
Na briefingu prasowym przed rozpoczęciem zaplanowanego na 14.00 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN rzecznik Igor Zgoliński został zapytany o liczbę sędziów, którzy będą obecni na obradach.
- Ciężko powiedzieć, jakiej frekwencji się spodziewamy. Zawiadomienia zostały wysłane do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego - powiedział. Podkreślił, że uczestnictwo w zgromadzeniach jest obowiązkiem, a część sędziów "domagała się takiego zgromadzenia". - Wszystko będzie wyjaśnione bezpośrednio już na sali - dodał Zgoliński.