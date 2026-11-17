Polska Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK w sprawie immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego Oprac. Kuba Koprzywa |

Sędziowie TK przenieśli się do Sądu Okręgowego w Warszawie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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Na godzinę 9 zaplanowane zostało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie zajmują się wnioskami o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Na godzinę 12 zaplanowane jest wysłuchanie sędziów Święczkowskiego i Sochańskiego. Odbędzie się ono w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Sędziowie około godziny 11.30 pojawili się w budynku sądu w asyście funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Sędziowie TK wchodzący do Sądu Okręgowego w Warszawie Źródło zdjęcia: TVN24

Bogdan Święczkowski pojawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym

O godzinie 9 we wtorek Święczkowski pojawił się przed siedzibą TK, gdzie zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by - jak mówił - "osoby uzurpujące sobie prawo do bycia w Trybunale Konstytucyjnym" opuściły budynek TK. - Zaprzestańcie przestępczych spotkań, które mają na celu pozbawienie mnie wolności oraz wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu - powiedział Święczkowski.

Bogdan Święczkowski przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Święczkowski powiedział we wtorek rano w zbliżonej do PiS telewizji wPolsce24, że otrzymał SMS od Korwin-Piotrowskiej, zgodnie z którym może się on pojawić o godzinie 12, ale "w Sądzie Okręgowym w Warszawie na Alei Solidarności". - Więc nie wiemy tak naprawdę, gdzie się odbywa to zgromadzenie ogólne, które oni tak nazywają, bo to jest spotkanie towarzyskie – powiedział. Święczkowski dodał, że nie pojawi się w sądzie o godzinie 12.

Pytany o swoje dalsze plany na ten tydzień odparł, że "zobaczymy, co się stanie". Dodał, że "jest spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować".

Wnioski o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu

W ciągu ostatnich tygodni szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował już kilka wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. Niektóre z nich obejmują także wnioski o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt.

Wnioski obejmują między innymi nieuprawnione wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienie informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków poprzez uniemożliwianie sędziom TK wykonywania funkcji i naruszanie ich praw pracowniczych oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z zakupem przez PK systemu Hermes.

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W ostatni piątek Korwin-Piotrowska poinformowała o odmowie przyjęcia jednego z kilku wniosków w sprawie Święczkowskiego z powodów - jak podała - braków formalnych.

Prokurator generalny skierował też wniosek o uchylenie immunitetu Bartłomiejowi Sochańskiemu. Dotyczy on uniemożliwiania sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych oraz naruszania ich praw pracowniczych.