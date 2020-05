"Niech każdy wypracuje sobie własne stanowisko". Sędzia odczytała fragment Regulaminu Sądu Najwyższego

Wtorek to trzeci dzień obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wskazać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa SN. Przewodniczący obrad Kamil Zaradkiewicz oświadczył, że wybrano członków komisji skrutacyjnej i ogłosił przejście do właściwego głosowania. Jednak część sędziów zgłosiła wątpliwości co do sposobu wyborów członków komisji, mówiąc o "arbitralnej" decyzji Zaradkiewicza w tej sprawie. Powołali się na to, że w sobotę - podczas drugiego dnia obrad - został sporządzony protokół, w którym stwierdzono, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości do tego, by być wybranym na członka komisji skrutacyjnej.