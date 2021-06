"Od 26 czerwca w naszym kraju będą się mogły odbywać zgromadzenia spontaniczne"

Od 26 czerwca możliwe będą zgromadzenia spontaniczne - potwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zgromadzenia takie będą mogły się odbywać przy limicie do 150 osób. Zaszczepieni nie będą się wliczać w te ograniczenia.

Rząd w czwartek przedstawił kolejne etapy luzowania obostrzeń na okres wakacyjny. - Wszyscy czekaliśmy na ten moment. Jest on na wyciągnięcie ręki. Dane, które spływają do nas codziennie są rzeczywiście lepsze i z tego na pewno możemy się cieszyć, choć pamiętajmy, że cały czas jeszcze pandemia może tu i ówdzie wybuchać - powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki .

Na konferencji nie było mowy wprost o zgromadzeniach spontanicznych, o co dopytany został w piątek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - To praktycznie zostanie umożliwione od 26 czerwca. Stosujemy tożsame zasady, jak w przypadku różnego rodzaju zorganizowanych manifestacji - poinformował rzecznik.

- Jeżeli są osoby zaszczepione, to tak jak dzisiaj przy różnego rodzaju imprezach, te osoby nie wliczają się (do limitów) - uściślił. - Promujemy tutaj kwestię szczepienia - dodał.

"Nie ma obowiązku, jest pełna dobrowolność"

- Takie zobligowanie osoby, która chce podróżować już jest. Teraz na podobnej zasadzie będzie to działać w przypadku hoteli, restauracji, koncertów, tudzież każdej innej imprezy, w której do limitów gości nie liczą się osoby zaszczepione - wskazał Andrusiewicz.

Zaznaczył, że żaden obywatel nie ma obowiązku dokumentowania, że jest osobą zaszczepiona. - Jednak jeżeli w danym miejscu jest już osiągnięty limit gości (...), to taka osoba ma do wyboru dwa wyjścia: albo rezygnuje na przykład z noclegu w hotelu, albo pokazuje certyfikat szczepienny i do tego hotelu jest wpuszczana. Nie ma żadnego obowiązku, jest pełna dobrowolność - podkreślił rzecznik.