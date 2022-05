Młody lis wpadł we wnyki, konieczna była częściowa amputacja łapki. Nie wróci już na wolność

Inspektorzy z Ekostraży z Wrocławia pojechali do oddalonego o ponad 160 kilometrów Zgorzelca (Dolnośląskie) po młodego lisa, który wpadł we wnyki. Ranne zwierzę - z łapą wciąż zakleszczoną we wnykach - utknęło między płotami. Niestety, stan zwierzęcia był na tyle poważny, że konieczna była częściowa amputacja łapki.

Ekostraż dostała zgłoszenie o lisiczce, która utknęła w płocie w Zgorzelcu. Na łapce miała zaciśnięte metalowe wnyki. - Zgłoszenie na temat tego zwierzaka trafiło do nas, ponieważ żadna z organizacji z tamtego terenu nie podjęła się pomocy, nie mamy informacji dlaczego tak się stało. Gdy dostaliśmy zdjęcia, nagranie i opis to uznaliśmy, że jest to sytuacja niecierpiąca zwłoki i nie ma co się zastanawiać czy ktoś tam pomoże, czy nie, bo to zwierzę było cierpiące - mówi Katarzyna Szakowska, rzeczniczka Ekostraży.