Mieli posprzątać garaż, w srodku znaleźli ciało mężczyzny

W czwartek rano w jednym z garażów na terenie Zgorzelca (woj. dolnośląskie) znaleziono ciało mężczyzny. Pomieszczenie należy do starostwa powiatowego. Nie wiadomo, jak mężczyzna znalazł się w środku, kim był, ani kiedy zmarł. - Stan zwłok wskazuje na to, że najprawdopodobniej znajdowały się tam od dłuższego czasu - mówi Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia policja i prokuratura.

Prokurator: ciało najprawdopodobniej znajdowało się tam od dłuższego czasu

Znalezione w garażu ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. To ona ma pozwolić między innymi na określenie przyczyny śmierci i ustalenie tożsamości zmarłego. Sekcja ma też dać odpowiedź na pytanie, kiedy doszło do zgonu mężczyzny. - Stan zwłok wskazuje na to, że najprawdopodobniej znajdowały się tam od dłuższego czasu - relacjonuje Czułowski. Według RMF FM, które jako pierwsze poinformowało o sprawie, ciało jest częściowo zmumifikowane.