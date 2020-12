W listopadzie zmarło dwa razy tyle osób co przed rokiem

W listopadzie tego roku zmarło prawie 60 tysięcy osób, dwa razy tyle co w podobnym okresie przed rokiem - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Na początku grudnia liczba zgonów zaczęła spadać, choć te dane mogą jeszcze nie być kompletne.

Z danych wynika, że od 2 do 29 listopada zmarło w Polsce 59,5 tysiąca osób, podczas gdy rok temu w porównywalnym okresie pełnych czterech tygodni (od 4 listopada do 1 grudnia) zmarło 30 tysięcy osób. Najwięcej zgonów w tym roku - ponad 16 tysięcy - odnotowano w tygodniu od 2 do 8 listopada.