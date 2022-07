Palił w piecu starymi dywanami. Mieszkańcy się poskarżyli, mężczyzna dostał mandat

Do zdarzenia doszło w czwartek (30 czerwca) około godziny 19. Do dyżurnego straży miejskiej zadzwoniło kilku mieszkańców Zgierza, którzy poinformowali, że z komina jednego z domów wydobywa się dym, a w okolicy unosi się nieprzyjemny zapach.

- Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę i stwierdzili, że właściciel posesji od kilku dni wypala stare dywany. Były pocięte na małe kawałki, tak żeby mogły zmieścić się do pieca - opowiada komendant straży miejskiej w Zgierzu Dariusz Bereżewski.

Strażnicy ukarali mężczyznę mandatem. - Wypalanie takich odpadów powoduje emisję do atmosfery bardzo szkodliwych dla człowieka i środowiska dioksyn i furanów oraz przyczynia się do zwiększenia emisji pyłów zawieszonych, dlatego właściciel nieruchomości został ukarany maksymalnym mandatem w wysokości 500 złotych - przekazał strażnik.

Kary za wypalanie odpadów

- Co roku podczas jesienno-zimowych kontroli pieców ujawniamy, że mieszkańcy wypalają różnego typu odpady - butelki, płyty OSB, czy stare meble. Za ich palenie na własną rękę grozi mandat w wysokości do 500 zł albo ukaranie przez sąd grzywną nawet do pięciu tysięcy złotych - przestrzegł komendant Straży Miejskiej w Zgierzu.