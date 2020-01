"Sąd Najwyższy będzie mógł co najwyżej orzekać o rozwodach"

W Polsce to nie sędziowie anarchizują państwo, tylko władza, która w taki sposób ustanawia ustawy - powiedziała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, odnosząc się do sposobu procedowania tak zwanej ustawy kagańcowej w Sejmie. Jej zdaniem te przepisy "są groźne dla wszystkich obywateli bez względu na światopogląd". We wtorek w Senacie odbywa się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności.