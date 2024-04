Naszym zadaniem jest wykorzystanie każdej instalacji na rzecz uzbrojenia polskiego nieba w taki sposób, aby Polska była bezpieczna - powiedział premier Donald Tusk. Podkreślił, że potencjalne uczestnictwo Polski w tak zwanej "żelaznej kopule" to nie alternatywa wobec czegokolwiek, tylko uzupełnienie. - Nikt nie mówi o rezygnacji z tego, co robimy w tej chwili - dodał, pytany o wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów Donald Tusk powiedział, że "rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jaką lekcję powinniśmy wysnuć z tego, co stało się i co może się stać w najbliższym czasie, bo przecież nikt nie daje nam pewności, że ten konflikt irańsko-izraelski nie rozwinie się w sposób niepokojący nie tylko dla regionu, ale dla całego świata". - Jaką lekcję wyciągamy my w Polsce dla naszego bezpieczeństwa - dodał.

Donald Tusk o współpracy w ramach "żelaznej kopuły"

Donald Tusk o programach Narew i Wisła

Reporter TVN24 pytał, czy polski udział w programie nie będzie rzutował na ewentualne opóźnienie na przykład programu Narew, czy Wisła, bo zdaje się, że takie wątpliwości ma prezydent Andrzej Duda. Prezydent powiedział we wtorek, że "projekt kopuły nad Europą to jest biznesowy projekt niemiecki, który pojawił się w przestrzeni dwa lata temu, więc jest relatywnie nowy w stosunku do tego, co my zaczęliśmy budować, i jest czymś zupełnie odmiennym".