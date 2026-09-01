Gdy aresztowało ją gestapo, miała 17 lat, a na ręce zegarek. Po latach pamiątka trafiła do rodziny

Po 82 latach zegarek trafił do rodziny Wiesławy Śródki

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Agata Michałowska otrzymała w lipcu niezwykłą przesyłkę. W małym kartonowym pudełku znalazła stary zegarek. Pożółkła tarcza, lekko pordzewiała koperta i sfatygowany pasek.

Dla kogoś postronnego to tylko stary zegarek. Dla pani Agaty i jej bliskich - bezcenny ślad po przeszłości. O jego istnieniu usłyszała zaledwie kilka dni wcześniej. Pamiątka odnaleziona po 82 latach dopełniła historię rodziny.