Kaczyński, Morawiecki, Terlecki. Spotkanie kierownictwa PiS przy Nowogrodzkiej

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrało się we wtorek po południu kierownictwo ugrupowania. Jednym z tematów, jak zapowiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki, mają być przygotowania do zbliżającego się kongresu statutowo-wyborczego, który odbędzie się na początku lipca.

W spotkaniu udział biorą między innymi prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, a także wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. O tym, że po południu zbierze się kierownictwo partii, czyli prezydium Komitetu Politycznego, a w czwartek spotka się Komitet Wykonawczy, Terlecki powiedział dziennikarzom wcześniej we wtorek. - To są już ostatnie ważne zebrania przed zjazdem, przed kongresem, który będzie za niecałe dwa tygodnie. Na Komitecie Wykonawczym będzie też harmonogram naszych podróży po Polsce w związku z Polskim Ładem - dodał szef klubu PiS.

Program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 procent PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 milionów Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tysiąca złotych do 120 tysięcy złotych), inwestycje, które wygenerują 500 tysięcy nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności, a także emerytura do 2500 złotych bez podatku.