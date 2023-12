Zebrała się Rada Polityczna PiS. "Pierwsze posiedzenie w 'fazie opozycji'"

Po południu rozpoczęło się w Warszawie posiedzenie Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Jak zapowiadał przed spotkanie rzecznik partii Rafał Bochenek, jest to "okazja do podsumowania mijających miesięcy, w tym wyborów parlamentarnych". - Przyjmiemy także pewne kierunkowe decyzje na przyszłość, zwłaszcza, że zbliżają się bardzo ważne wybory samorządowe i europejskie - mówił.

Rada Polityczna składa się z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz 120 działaczy wybranych przez partyjny kongres. Sobotnie spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. - Będzie to pierwsze posiedzenie tak dużego ciała partyjnego po wyborach parlamentarnych i odbędzie się w "fazie opozycji" - mówił przed rozpoczęciem spotkania jeden z polityków zbliżonych do kierownictwa PiS .

Główny punkt spotkania to wystąpienie lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego . Politycy PiS spodziewali się przed spotkaniem, że Kaczyński będzie zapewne mobilizował ich do ciężkiej pracy. - Będzie podkreślał, że przed nami wybory samorządowe i musimy je wygrać - mówił jeden z działaczy.

- Zapewne podsumuje ostatnie miesiące i zarysuje też strategię na najbliższą przyszłość, tego co dalej, co przed nami. Jak będziemy działać w opozycji i jaki jest plan na kampanię samorządową - dodał. - Wystąpienie prezesa powinno nadać narrację wydarzeniom, które przed nami - mówił inny z polityków PiS.

W planie także głosowania

Rozmówcy wskazali też, że PiS przechodzi w tryb kampanijny. Obecnie partia skupia się na listach wyborczych do zbliżających się wyborów samorządowych. Jak wynika z informacji PAP, wstępne listy do zarządów województw powinny spłynąć do 20 grudnia, a do centrali partii listy sejmikowe i wstępne propozycje kandydatur na prezydentów miast - do 5 stycznia.