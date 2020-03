"Ze szczytem epidemii będziemy walczyć za dwa lub trzy tygodnie. Przygotowanych jest dziesięć tysięcy łóżek"

"Nie możemy powtórzyć włoskiego modelu"

Jak zaznaczył Szumowski, rząd przygotowuje się na scenariusze obserwowane w innych europejskich krajach. - Jeżeli będzie cokolwiek lepiej, będę się cieszył. Moim obowiązkiem jest przygotowanie szpitali zakaźnych na maksymalną liczbę pacjentów. Nie możemy powtórzyć włoskiego modelu, gdzie efekt mamy dramatyczny. Mam obowiązek to zrobić – podkreślił.

- Na statystyki patrzę jako na wynik, a nie jako oczekiwanie. Możemy pisać modele, rozpisywać się, jak to będzie pięknie, ale najważniejsze jest to, co robimy dzisiaj. Przygotowania, przygotowania i jeszcze raz przygotowania – dodał.