Polska Wybory uzupełniające do Senatu. Wygrała Zdzisława Różańska Oprac. Kuba Koprzywa |

Mirosław Różański nie żyje. Donald Tusk wspomina zmarłego generała Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: M. Marchlewska - Wilczak / Kancelaria Senatu

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Na wdowę po generale Mirosławie Różańskim, z zawodu nauczycielkę, która startowała z KWW Koalicji 15 Października, głos oddało 14 159 wyborców (42,68 procent). Drugi wynik uzyskał były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie) - 10 196 głosów (30,74 procent), trzeci była posłanka lewicy, nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn) - 4 960 (14,95 procent), a czwarty wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz (KWW Tomasza Naruszewicza) - 3 858 głosów (11,63 procent). Frekwencja wyniosła 13,78 procent.

W okręgu nr 20 obejmującym powiaty: krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę było 242 838 uprawnionych do głosowania. Głosowanie rozpoczęło się 22 listopada o godzinie 7 i zakończyło o godzinie 21. W okręgu działały 284 obwody głosowania, w tym 11 odrębnych, to jest w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych.

Wybory uzupełniające do Senatu po śmierci Mirosława Różańskiego

Senator, generał broni Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ.

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Podczas głosowania 15 października 2023 roku kandydujący z KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni generał Różański uzyskał 104 047 głosów, co dało mu 59,15 procent poparcia i mandat w Senacie. Drugi wynik w tym okręgu osiągnął wówczas kandydat PiS Grzegorz Maćkowiak - 24,79 procent (43 607 głosy), a trzeci Rafał Adamczak Adam z Bezpartyjnych Samorządowców - 16,06 procent (28 256 głosy). Frekwencja w wyborach do Senatu w Lubuskiem wyniosła wówczas 71,26 procent.

Po rozłamie w Polsce 2050, od marca tego roku generał Różański należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.