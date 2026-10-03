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Wdowa po generale Mirosławie Różańskim kandydatką do Senatu w okręgu, który reprezentował

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Mirosław Różański
Odbyły się uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różanskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym senatorze, generale Mirosławie Różańskim, jest kandydatką Koalicji 15 października w wyborach uzupełniających do Senatu w jego okręgu. Start zapowiedzieli też dwaj inni kandydaci, w tym były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Trzy osoby zgłosiły zamiar wystartowania w wyborach uzupełniających do Senatu, które zostały zarządzone w okręgu nr 20 w województwie lubuskim po śmierci senatora generała Mirosława Różańskiego.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 5 października należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 14 października do godziny 16 komitety będą miały czas na zgłoszenie swojego kandydata na senatora, który musi mieć poparcie co najmniej dwóch tysięcy wyborców. 

Wdowa po generale Różańskim kandydatką do Senatu

Lubuska poseł KO Elżbieta Polak poinformowała, że kandydatką rządzącej koalicji będzie żona zmarłego senatora - Zdzisława Różańska. 

- W ramach paktu senackiego podjęto decyzję, że tworzymy razem Komitet Wyborców Koalicji 15 Października (…) Liderzy koalicji uzgodnili, że naszą wspólną, całego obozu demokratycznego, kandydatką jest Zdzisława Różańska, żona zmarłego niedawno generała, senatora. Myślę, że to jest dobra decyzja i będziemy wszyscy pracowali, żeby pani Różańska wygrała - powiedziała Polak.

Były prezydent miasta

Start w wyborach uzupełniających zapowiedział również były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

- Wystartuję z bezpartyjnego, obywatelskiego, niezależnego komitetu, który będzie się nazywał Po Pierwsze Lubuskie. Od kilku dni zbieram podpisy na mieście, mieszkańcy namawiają mnie do tego, żeby wystartować i mam nadzieję, że wreszcie Senat stanie się prawdziwym senatem samorządowym. Moje doświadczenie w samorządzie jest duże, bo 18 lat miałem wielki zaszczyt być prezydentem miasta. Chciałbym wykorzystać ten potencjał - powiedział PAP Kubicki.

Na razie Kubicki nie ma jeszcze oficjalnego poparcia żadnego z ugrupowań politycznych. Przyznał, że na takowe liczy i rozmowy trwają. 

Kandydat Grzegorza Brauna

Trzecim kandydatem - Konfederacji Korony Polskiej - ma być Tomasz Naruszewicz, rekomendowany przez Grzegorza Brauna, który, ogłaszając to, powiedział między innymi: - Jest to kandydat (...) politycznie ekumeniczny - prawicowy, prawacki, wolnościowy, narodowy, konserwatywny, solidarnościowy kandydat. Głosujcie. Tomasz Naruszewicz do Senatu. 

Tomasz Naruszewicz jest wiceprzewodniczącym Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej. To wieloletni animator wydarzeń patriotycznych i członek władz stowarzyszeń: Solidarni 2010, Lubuszanie dla Rzeczypospolitej, Pamięć Polskich Kresów, Związku Żołnierzy AK i Ruchu Obrony Polaków. Zorganizował kilkadziesiąt otwartych spotkań i wystąpień z dziennikarzami, politykami, pisarzami i komentatorami życia społeczno-kulturalnego.

Kiedy wybory uzupełniające do Senatu? Jest data

Prezydent Karol Nawrocki zarządził wybory uzupełniające do Senatu w okręgu wyborczym nr 20 - obejmującym powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę (Lubuskie) na niedzielę 22 listopada. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu gen. Mirosława Różańskiego.

Różański przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego. Służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ. Generał zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

W 2023 roku gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi, w skład której wchodziły PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni. Po rozłamie w Polsce 2050 od marca należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.

Okręg wyborczy nr 20 do Senatu obejmuje powiaty krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz Zieloną Górę.

Źródło: PAP
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Tagi:
Mirosław RóżańskiSenatKoalicja ObywatelskaKoalicja 15 październikaGrzegorz BraunZielona GóraLubuskiewojewództwo lubuskie
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