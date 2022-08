Europoseł PiS: zagrożenie dla suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze Wschodu. Politycy komentują

Dodał, że "Putin nas nie dzieli, tylko łączy". - Natomiast Unia Europejska posługuje się innymi zupełnie środkami - raczej zachętami, pieniędzmi, siłą miękką, na pewno też atrakcyjnością. Pamiętajmy, że to jest instytucja atrakcyjna i pamiętajmy na przykład o tym: my bardzo często jednak po naszej prawej stronie nie doceniamy przeciwnika, że Komisja Europejska ma bardzo sprawnych urzędników, doskonałych prawników, że Parlament Europejski jest bardzo dobrze zorganizowaną instytucją - powiedział Krasnodębski.

- I wygrać z nimi jest trudniej, bo na Rosję trzeba mieć HIMAR-s, Abramsy, wiadomo, jakich środków użyć. Natomiast, żeby sobie poradzić z Unią, a Unia, nie ogólnie, ale jest w tym kształcie opanowana przez te siły, które wzięły ją w jasyr, które są nam niesprzyjające, żeby wygrać z nimi i odzyskać dla nas wszystkich instytucje europejskie, to wymaga jednak większego wysiłku organizacyjnego, intelektualnego i w tym sensie to jest większe niebezpieczeństwo - dodał.

Posłanka Lewicy o słowach Krasnodębskiego: jak można takie rzeczy dzisiaj w Polsce opowiadać?

Słowa europosła PiS komentowali w środę politycy. - Co miesiąc takie osoby, jak europoseł Krasnodębski muszą odbierać te wstrętne unijne pieniądze, wkładać je do swoich portfeli i jednocześnie mówić, że więcej tak naprawdę łączy nas ze Wschodem niż Zachodem. Jak można takie rzeczy dzisiaj w Polsce opowiadać? Dzisiaj, kiedy mamy pół roku po wstrętnej, barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę - skomentowała posłanka Lewicy Beata Maciejewska.

- Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej? Pan ( Zbigniew) Ziobro z panem Krasnodębskim by nas obronili, opowiadając jakieś dyrdymały na temat tego, że oni nas okradają, albo że jest nam bliżej tak naprawdę do Putina? - pytała.

Gowin: w obrębie obozu rządowego ścierają się dwa podejścia

Kowal: wzywam polityków PiS, żeby odcięli się od słów Krasnodębskiego

Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, komentując słowa Krasnodębskiego w "Jeden na jeden" w TVN24, ocenił, że "to brudne, polityczne myśli, które zatruwają polską debatę publiczną". - Wzywam polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby się po prostu od tego odcięli, od tych słów. Nie wiem, co się dzieje ze Zdzisławem Krasnodębskim - dodał.

- W tym, co mówi Krasnodębski nie ma żadnych paradoksów. Jeżeli ktoś widzi, co się dzieje, co wyprawia Rosja od pół roku i mówi takie rzeczy, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Z jego myślami, z jego podejściem do świata, z moralnością, którą powinniśmy się kierować w stosunkach międzynarodowych - ocenił.