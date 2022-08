Krasnodębski mówił o "zagrożeniu dla naszej suwerenności ze strony Zachodu". Komentarze

Tak może powiedzieć tylko cyniczny, wysługujący się rządzącym profesor po to, aby podtrzymywać w tej chwili dominującą tendencję pogłębiania naszego sporu z Unią Europejską - mówił w "Faktach po Faktach" były ambasador Polski w Niemczech i Francji Andrzej Byrt. Komentował w ten sposób słowa europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego na temat Zachodu i europejskich instytucji. Pierwszy ambasador RP przy Unii Europejskiej Marek Grela ocenił zaś, że "być może pan profesor pomyślał, że warto zwrócić na siebie uwagę" w środowisku i prezesa partii.

Mówił też między innymi, że "Putin nas nie dzieli, tylko łączy" oraz że "my bardzo często jednak po naszej prawej stronie nie doceniamy przeciwnika, że Komisja Europejska ma bardzo sprawnych urzędników, doskonałych prawników, że Parlament Europejski jest bardzo dobrze zorganizowaną instytucją".

Byrt: tak może powiedzieć tylko cyniczny wysługujący się rządzącym profesor

- Tak może powiedzieć tylko cyniczny, wysługujący się rządzącym profesor po to, aby podtrzymywać w tej chwili dominującą tendencję pogłębiania naszego sporu z Unią Europejską - mówił Byrt.

Grela: być może pomyślał, że warto zwrócić na siebie uwagę w środowisku i uwagę prezesa

Zdaniem Greli w wypowiedzi eurodeputowanego "chodziło o interes samego pana profesora". - Kadencja Parlamentu Europejskiego skończy się za dwa lata, ale listy, kto ma wejść z różnych ugrupowań politycznych, zaczną się wcześniej. Być może już za 1,5 roku. To jest bardzo niewiele czasu - wskazywał.

"Ukraina dojrzewała do konfrontacji, oczekiwała, że to nastąpi wcześniej czy później"

Goście TVN24 mówili także o tym, co było według nich najważniejsze i najbardziej zapadło im w pamięć po sześciu miesiącach wojny w Ukrainie .

Byrt powiedział, że dla niego był to "wielki opór, który Ukraina stawiła wbrew oczekiwaniom rosyjskim, że wszystko padnie". - Pamiętamy jak padł Krym. Tam nie było walki, Rosjanie byli bardzo dobrze przygotowani - przypominał i wskazywał, że "tego samego oczekiwali w Ukrainie". - Tymczasem zostali skonfrontowani z autentycznym oporem i decyzją o tym – zarówno władzy, jak i żołnierzy - że nie będzie poddania się, na które liczyli Rosjanie - zaznaczył dyplomata.

Były ambasador Grela stwierdził, że rosyjska agresja "jest to być może jedno z najważniejszych wydarzeń, przynajmniej pierwszej połowy XXI wieku". - Ukraina dojrzewała do konfrontacji, oczekiwała, że to nastąpi wcześniej czy później, w każdym razie przywództwo tego kraju. Moim zdaniem wielkie znaczenie miała niespodziewana dla wielu solidarność Europy, Europy demokratycznej i Stanów Zjednoczonych, a także demokratycznych krajów pozaeuropejskich - mówił dalej.