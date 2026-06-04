Polska Większość kobiet zmęczona wielością ról. Alarmujące dane Paulina Borowska |

"Planem dnia nie wyjdziemy z depresji". Rozmowa z Anną Morawską-Borowiec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W czwartek we "Wstajesz i wiesz" gościnią była Anna Morawska-Borowiec, psycholożka i prezeska fundacji "Twarze Depresji". Mówiła między innymi o tegorocznej edycji kampanii fundacji, którą poświęcono zdrowiu psychicznemu kobiet. Towarzyszy jej hasło "Wiele ról kobiet. Jedno zdrowie psychiczne. Zadbaj o nie".

Fundacja przeprowadziła badania, z których wynika, że 73 procent spośród tysiąca pytanych kobiet wskazało, że sprawuje więcej niż trzy role życiowe - na przykład partnerki, żony, matki, córki, pracownicy, przyjaciółki - a 57 procent oceniło, że doświadcza zmęczenia psychicznego związanego z tymi rolami. 36 procent oceniło obciążenie wynikające z łączenia ról jako bardzo wysokie. Prawie co druga kobieta (46 procent) tylko czasami odczuwa satysfakcje z pełnionych ról i tyle samo odczuwa przytłoczenie.

Wyniki te "pokazują, że współczesne kobiety funkcjonują w rzeczywistości wymagającej dużej elastyczności i odporności psychicznej" - stwierdzono w badaniu.

Depresja a plan dnia

W rozmowie zwrócono uwagę między innymi na dużą liczbę obowiązków życiowych, które mogą przekładać się na depresję. Morawska-Borowiec zwróciła uwagę, że "plan dnia jest bardzo ważny, szczególnie u osób z depresją, którym wydaje się, że już nie dadzą rady, że nic się nie uda zrobić i żyją w poczuciu chaosu i niemocy". Zaznaczyła jednak, że powinien być to plan, który daje też "przyzwolenie na słabości, na błędy i na to, że nie wszystko ogarnę na 100 procent".

- Planem dnia nie wyjdziemy z depresji. Podstawą jest leczenie, połączenie farmakoterapii i psychoterapii (...) - powiedziała. Prezeska fundacji podkreśliła, że chodzi o to, by pracować nad błędami w myśleniu o sobie, które generują depresję, na przykład hasłem "muszę". - Muszę wstać z łóżka, muszę iść do pracy, muszę się ogolić, muszę się pomalować, muszę nastawić pranie. Zniekształcenie poznawcze 'muszę' odbiera nam sprawczość, która jest niezwykle ważna w budowaniu naszej samooceny - podkreśliła. - Ważne jest też to, by doceniać nasz wysiłek, a nie wynik - dodała.

Zdrowie psychiczne a płeć

Tegoroczna edycja kampanii fundacji została poświęcona kobietom, ale w poprzedniej zwrócono uwagę na stan psychiczny mężczyzn. Anna Morawska-Borowiec podkreśliła, że "zdrowie psychiczne nie ma płci", ale mężczyźni "rzadziej sięgają po profesjonalną pomoc". - Trzy razy rzadziej leczą depresję w ramach publicznej służby zdrowia i cztery razy rzadziej przechodzą psychoterapię, która obok farmakoterapii jest niezbędna, by wyjść z depresji.

Ekspertka przyznała, że rozmowa z psychoterapeutą jest konieczna w leczeniu depresji, ponieważ - jeśli nie dzielimy się swoimi myślami i "nie dojdziemy do wniosku ze specjalistą, że mój sposób myślenia generuje lęk i depresję, nie wychwycimy tych myśli - to będziemy w świecie ruminacji, które towarzyszą depresji, czyli takich ciągłych negatywnych myśli, skupiania się na tym, co negatywne i pomijania pozytywów". - W depresji świat jest czarno-biały - podkreśliła.

Ekspertka zachęciła też do bezpłatnego pobrania najnowszego wydania magazynu "Twarze depresji", dostępnego między innymi na stronie internetowej fundacji, poświęconego roli kobiet i ich zdrowiu psychicznemu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Redagował AM