Ministra edukacji Barbara Nowacka, podsumowując konferencję, oceniła, że przez ostatnie osiem lat nie podejmowano działań zapobiegających kryzysowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Zaznaczyła, że jest to kryzys, który widać bardzo wyraźnie w całym środowisku szkolnym. - Ostatnich osiem lat to nie są lata stracone, to są lata zgubione. Jesteśmy minus osiem lat w działaniu, by zapobiec kryzysowi psychicznemu dzieci i młodzieży. Bo ten kryzys jest zjawiskiem nie tylko w Polsce, jest zjawiskiem globalnym, a pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie tylko ten kryzys pogłębiają - powiedziała. - Widzimy kryzys wśród nauczycielek i nauczycieli, widzimy kryzysy wśród rodziców, widzimy kryzys w podejściu do wychowywania dzieci, gigantyczny pogłębiający się kryzysy młodej osoby - wymieniała. Wskazała, że nie ma jednego łatwego rozwiązania tej sprawy, ale według niej "szkoła ma być miejscem, w którym młoda osoba (...) musi się czuć bezpieczna". - Bez stworzenia dobrego, bezpiecznego świata, który odpowie na wyzwanie, jakie stoi dzisiaj przed młodzieżą XXI wieku, dobre funkcjonowanie naszego kraju stoi pod znakiem zapytania – podkreśliła Nowacka. Oceniła, że potrzebne jest zrozumienie różnych potrzeb młodego człowieka. Przekazała, że jej celem w MEN jest postawienie ucznia i jego przyszłości w centrum całej edukacji.