W Senacie o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. "Jeśli teraz nic nie zrobimy, za moment będzie za późno"

To jest stan absolutnego zagrożenia, jeśli teraz nic nie zrobimy, za moment będzie za późno - mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak przed posiedzeniem Parlamentarnego Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, który zebrał się w poniedziałek w Senacie. Dziennikarka Martyna Wojciechowska podzieliła się osobistym doświadczeniem w tej kwestii. - Byłam zdesperowaną mamą, która szukała pomocy. I trafiłam na ścianę - powiedziała.

Owsiak: to stan absolutnego zagrożenia

Szef WOŚP Jerzy Owsiak mówił, ze w tej kwestii "system, jeśli chodzi o służbę zdrowia, zawodzi co i raz". - Nie chcemy tu dziś mówić, w czym zawodzi, ale co mogą robić organizacje pozarządowe, aby to naprawić. My jako Fundacja jesteśmy gotowi - podkreślał.